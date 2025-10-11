В Брюссель хотят ввести армию для борьбы с преступностью на улицах

Криминогенная обстановка в Брюсселе достигла критической точки. Для борьбы с преступностью на улицах бельгийской столицы до конца года планируют развернуть армию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские не справляются с обеспечением безопасности. Министр обороны страны назвал обстановку в городе драматичной. Наглядный пример – в начале осени польский евродепутат заявил, что его автомобиль обстреляли прямо в центре Брюсселя.

Сообщения о покушениях на жизнь поступают и от местных чиновников. Согласно данным Евростата, Брюссель вошел в десятку самых опасных столиц. В городе обострилась борьба между наркобандами. Из-за этого на улицах ежедневно фиксируются случаи перестрелок. В месяц происходит до 80 инцидентов.