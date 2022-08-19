«Мы обязательно об этом поговорим». Азарёнок и Гигин собираются запустить новую программу об августе-2020?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ и белорусскую миссию. В гостях историк, политолог, руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и член Главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

Мы с вами, когда были в Запорожье, очень много спорили по историческим темам, философским. Я думаю, может быть, отдельную рубрику завести, потому что Григорий Азаренок – один из самых начитанных людей в нашей стране. Я глубоко в этом убежден.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я вам тогда ответку от зрителей: «Вадиму Гигину респект и уважение».