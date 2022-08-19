«Мы обязательно об этом поговорим». Азарёнок и Гигин собираются запустить новую программу об августе-2020?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ и белорусскую миссию. В гостях историк, политолог, руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и член Главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:
Мы с вами, когда были в Запорожье, очень много спорили по историческим темам, философским. Я думаю, может быть, отдельную рубрику завести, потому что Григорий Азаренок – один из самых начитанных людей в нашей стране. Я глубоко в этом убежден.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я вам тогда ответку от зрителей: «Вадиму Гигину респект и уважение».
Вадим Гигин:
Все, больше не будем друг друга нахваливать. Но, действительно, мы же спорили в том числе и об этой теме. Кстати, после этой дискуссии мне пришла идея записать программу о августовских событиях (путчем их можно называть, по-разному можно) и Беларуси, о том, как это происходило. Потому что у нас некоторые бэнээфовцы пытаются рядиться в такие одежды, что они там были главными героями. А что подлинно происходило?
Григорий Азаренок:
Портреты Сталина повывешивали все.
Вадим Гигин:
Почти. Так вот, об этом бы поговорить в исторической среде. Мы обязательно об этом поговорим.
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