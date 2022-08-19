Прямой эфир

«Мы обязательно об этом поговорим». Азарёнок и Гигин собираются запустить новую программу об августе-2020?

19 августа 2022 19:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ и белорусскую миссию. В гостях историк, политолог, руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и член Главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:
Мы с вами, когда были в Запорожье, очень много спорили по историческим темам, философским. Я думаю, может быть, отдельную рубрику завести, потому что Григорий Азаренок – один из самых начитанных людей в нашей стране. Я глубоко в этом убежден.

Григорий Азаренок, СТВ:
Я вам тогда ответку от зрителей: «Вадиму Гигину респект и уважение».

«Мы обязательно об этом поговорим». Азарёнок и Гигин собираются запустить новую программу об августе-2020?-1

Вадим Гигин:
Все, больше не будем друг друга нахваливать. Но, действительно, мы же спорили в том числе и об этой теме. Кстати, после этой дискуссии мне пришла идея записать программу о августовских событиях (путчем их можно называть, по-разному можно) и Беларуси, о том, как это происходило. Потому что у нас некоторые бэнээфовцы пытаются рядиться в такие одежды, что они там были главными героями. А что подлинно происходило?

Григорий Азаренок:
Портреты Сталина повывешивали все.

Вадим Гигин:
Почти. Так вот, об этом бы поговорить в исторической среде. Мы обязательно об этом поговорим.

Читайте также:

«Ненависть России – это же не любовь к Беларуси». Гигин рассказал, как книги по истории взращивали русофобию

«Там перемалываются части ВСУ». Как сейчас идут военные действия в Украине?

Вадим Гигин про Украину: «Шаг влево, шаг вправо – тебя просто затравят за это, а могут и убить»

# Акции протеста # общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Гигин: 2022 год, август. Что делать? Какую занять позицию? От этого зависит его будущее, его детей
19 августа 2022 19:22

Вадим Гигин: 2022 год, август. Что делать? Какую занять позицию? От этого зависит его будущее, его детей

«Можешь не продолжать, попал в точку». Президенту рассказали о проблемах белорусской сельхозтехники
19 августа 2022 18:58

«Можешь не продолжать, попал в точку». Президенту рассказали о проблемах белорусской сельхозтехники

Чтобы выжить, нужно было работать минимум 25 часов. Глава Пинска о быте и особенностях полешуков 
19 августа 2022 18:54

Чтобы выжить, нужно было работать минимум 25 часов. Глава Пинска о быте и особенностях полешуков 