«Мы никогда не обижали простых людей». Воскресенский объяснил, почему беглым не нужно бояться комиссии

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим культурный фронт СВО, последние новости о спецоперации и раскол и единство Беларуси. В гостях политолог Юрий Воскресенский и композитор, аранжировщик Евгений Олейник.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим культурный фронт СВО, последние новости о спецоперации и раскол и единство Беларуси. В гостях политолог Юрий Воскресенский и композитор, аранжировщик Евгений Олейник.
Юрий Воскресенский, политолог:
Я никогда не видел и не слышал, чтобы конкретно Азаренок или Пустовой нападали на каких-то простых людей. Мы нападаем на политиков. Но извините, и политики нападают на нас. Идет идеологическая борьба, это нормально. Мы никогда не обижали простых людей. Поэтому, пожалуйста, пишите, никто не будет глумиться, всех рассмотрим. Мы дали вам не просто инструмент, мы дали вам целую процедуру. Хорошо, не только вам, но и нам всем. У нас есть инструмент и процедура, чтобы не было никаких злоупотреблений, потому что у них уже появились посредники, которые якобы решают вопросы с правоохранительными органами.
Григорий Азаренок, СТВ:
Да, они же все хотели под своей мулькой, что мы прымусілі ўладу да перамоў, еще к чему-то. Вот так они были бы согласны. Но кто вы такие? Террористы, экстремисты. С террористами, экстремистами переговоров не ведут. Вы держите людей в заложниках, а мы даем им гуманитарный коридор.
Юрий Воскресенский:
И они передергивают слова, причем заранее. Для журналиста неэтично говорить о результатах работы комиссии, если ты… Ты хотя бы выдержи паузу, дай 100 дней, как ты дал первому кабинету Тихановской, второму и третьему. Дай нам 100 дней, и тогда делай свои выводы. Еще не приступили к работе, а у них уже начался вэрхал. Почему? Боятся, что пирамида рухнет, что Запад урежет этот краник. Они же существуют только за счет этого. Как только краник закрывается, они исчезают как пыль. Остается только дед Зенон. Почему? Потому что у него есть идеология. А это все случайные люди, мошенники, жулики, причем многие их них кормились в государственных структурах. Самое возмутительное. Где ваша благодарность?
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