«Мы никогда не обижали простых людей». Воскресенский объяснил, почему беглым не нужно бояться комиссии

Юрий Воскресенский, политолог:

Я никогда не видел и не слышал, чтобы конкретно Азаренок или Пустовой нападали на каких-то простых людей. Мы нападаем на политиков. Но извините, и политики нападают на нас. Идет идеологическая борьба, это нормально. Мы никогда не обижали простых людей. Поэтому, пожалуйста, пишите, никто не будет глумиться, всех рассмотрим. Мы дали вам не просто инструмент, мы дали вам целую процедуру. Хорошо, не только вам, но и нам всем. У нас есть инструмент и процедура, чтобы не было никаких злоупотреблений, потому что у них уже появились посредники, которые якобы решают вопросы с правоохранительными органами.

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, они же все хотели под своей мулькой, что мы прымусілі ўладу да перамоў, еще к чему-то. Вот так они были бы согласны. Но кто вы такие? Террористы, экстремисты. С террористами, экстремистами переговоров не ведут. Вы держите людей в заложниках, а мы даем им гуманитарный коридор.