«Зачем закрывать границы? Я не могу въехать». Что говорят водители в пункте пропуска «Берестовица»?

Польша приостанавливает работу еще одного международного пункта пропуска. Об этом проинформировало погранведомство сопредельной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 14 часов 10 февраля «Бобровники» (с нашей стороны «Берестовица») прекратят оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу.

По какой причине было принято такое решение и как скоро пункт возобновит работу, не сообщается. Пограничный комитет Беларуси просит учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок.

ГПК о приостановке работы польского пункта пропуска «Бобровники»: это негативно скажется на обстановке в приграничье. Подробнее здесь.

В очереди перед пунктом пропуска «Берестовица» сегодня, 9 февраля, было почти 200 грузовиков и больше 100 легковых автомобилей. Новость о том, что с 10 февраля в этом направлении поляки перекроют границу, повергла людей в шок.