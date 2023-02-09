«Зачем закрывать границы? Я не могу въехать». Что говорят водители в пункте пропуска «Берестовица»?
Польша приостанавливает работу еще одного международного пункта пропуска. Об этом проинформировало погранведомство сопредельной страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 14 часов 10 февраля «Бобровники» (с нашей стороны «Берестовица») прекратят оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу.
По какой причине было принято такое решение и как скоро пункт возобновит работу, не сообщается. Пограничный комитет Беларуси просит учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок.
ГПК о приостановке работы польского пункта пропуска «Бобровники»: это негативно скажется на обстановке в приграничье. Подробнее здесь.
В очереди перед пунктом пропуска «Берестовица» сегодня, 9 февраля, было почти 200 грузовиков и больше 100 легковых автомобилей. Новость о том, что с 10 февраля в этом направлении поляки перекроют границу, повергла людей в шок.
Зачем закрывать границы? Я не могу въехать. Полтора часа – зона ожидания. Плюс граница – часов 12.
Нам надо обязательно, в аэропорт надо.
– Вторые сутки стоим.
Что тут будет? Больше станции перехода, которые открыты, больше очереди будут. Еще хуже будет, конечно.
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