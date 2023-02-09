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России сейчас нужно всё: кастрюли, котелки, ложки. Почему Беларусь должна занять эту нишу?

09 февраля 2023 17:50
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим культурный фронт СВО, последние новости о спецоперации и раскол и единство Беларуси. В гостях политолог Юрий Воскресенский и композитор, аранжировщик Евгений Олейник.

России сейчас нужно всё: кастрюли, котелки, ложки. Почему Беларусь должна занять эту нишу?-1

Юрий Воскресенский, политолог:
Сейчас той же Российской Федерации нужно все, начиная от штанов, кителей и резиновых сапог, заканчивая высокотехнологической сферой: чипами, электроприборами, прицелами и так далее. Все нужно: кастрюли, котелки, ложки. Пожалуйста, давайте производить.

Григорий Азаренок, СТВ:
И это будет наш премиальный рынок.

России сейчас нужно всё: кастрюли, котелки, ложки. Почему Беларусь должна занять эту нишу?-4

Юрий Воскресенский:
Президент Лукашенко же сказал абсолютно верно. Когда это все успокоится, когда все перебесятся, когда эта мировая закулиса закопает миллион славян, что она мечтала сделать. Ей рано или поздно все равно придется договариваться с Россией. И тогда они побегут на эти рынки, которые мы должны занять, которые должны быть заняты нами. А может быть такое, я не исключаю, что они побегут и будут прощены. Бывало в истории отдельных государств такое. Вдруг забудут, что они фактически напрямую участвовали в войне, отправляя туда бесконечное вооружение? А вдруг политически целесообразно будет простить? И снова давайте поставлять, импорт продуктов питания доходил до 90 % в определенные годы по разным секторам – куриное мясо и так далее. Поэтому мы должны занять эту нишу плотно, прочно, чтобы никто нас не подвинул. Сейчас самое лучшее время.

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# Международное сотрудничество # Экономика # Юрий Воскресенский # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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