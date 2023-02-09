России сейчас нужно всё: кастрюли, котелки, ложки. Почему Беларусь должна занять эту нишу?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим культурный фронт СВО, последние новости о спецоперации и раскол и единство Беларуси. В гостях политолог Юрий Воскресенский и композитор, аранжировщик Евгений Олейник.

Юрий Воскресенский, политолог:

Сейчас той же Российской Федерации нужно все, начиная от штанов, кителей и резиновых сапог, заканчивая высокотехнологической сферой: чипами, электроприборами, прицелами и так далее. Все нужно: кастрюли, котелки, ложки. Пожалуйста, давайте производить. Григорий Азаренок, СТВ:

И это будет наш премиальный рынок.