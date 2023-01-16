«Носить фликеры или яркую одежду». Сотрудники ГАИ посетили минскую школу с лекцией-представлением

Новости Беларуси. Повторить еще раз правила безопасности. У учеников 26-й средней школы рабочая неделя началась с лекции ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К обучению дорожной грамоте инспекторы подошли оригинально. О ПДД ребятам рассказали сказочные персонажи: царевна Несмеяна и Емеля. Их сыграли старшеклассники, которые состоят в отряде юного инспектора дорожного движения. Они наглядно показали, как переходить дорогу, зачем нужны фликеры и повторили сигналы светофора.

Нам рассказывают правила дорожного движения, нужно переходить дорогу на зеленый свет. И из-за того что сейчас зима, довольно темно часто, нужно носить фликеры или яркую одежду.

Мы носим фликеры на рюкзаках. В виде браслетов, брелоков.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД:

Младшие школьники вместе с отрядом ЮИД разбираются, как нужно правильно себя вести на зимней дороге и в каких-то других опасных для детей дорожных ситуациях.