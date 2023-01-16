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В Минской области выбрали лучшего пекаря. Вот чем покорил жюри юный кулинар

16 января 2023 16:53
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Новости Беларуси. Сергей Равба – пекарь из Слуцка – стал лучшим на региональном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства в номинации «Хлебопечение», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Конкурс ежегодный и традиционный. Чем же удивил жюри юный кулинар – узнала Мария Царикевич.

В Минской области выбрали лучшего пекаря. Вот чем покорил жюри юный кулинар-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Приготовить что-то вкусненькое. Учащийся Слуцкого государственного колледжа Сергей Равба занял первое место на областном конкурсе профмастерства. Теперь и нам нужно взять у него мастер-класс.

В Минской области выбрали лучшего пекаря. Вот чем покорил жюри юный кулинар-4

Престижный конкурс профессионального мастерства четко показывает возможности каждого. Для многих участников это этап развития, признания и перспектив. Сергей Рабва показывал мастерство в хлебопечении. Участникам нужно было продемонстрировать все свое умение: от замеса теста до конечного продукта. Задание держали в секрете.

В Минской области выбрали лучшего пекаря. Вот чем покорил жюри юный кулинар-7

Ирина Руденя, мастер производственного обучения Слуцкого государственного колледжа:
Участие в таких конкурсах очень важно в обучении, потому что, во-первых, ребята могут себя проявить, во-вторых, они могут о себе заявить. Потому что очень много на выставках, конкурсах приезжает специалистов из предприятий, они их уже как бы смотрят. Ребята, когда выезжают на такие конкурсы, видят, чего можно достичь в профессии.

Подробности в видеоматериале.

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# Кулинария # общество # Ирина Руденя # Мария Царикевич # Сергей Равба # Татьяна Ядченко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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