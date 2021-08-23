Юрий Моисевич о Кристине Тимановской: «Был и человеческий фактор. Человек поддался»
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Юрий Викентьевич, мы с вами разговаривали до программы и договорились, что это будет единственный вопрос о Тимановской. Эту историю разложили, обсосали и не хочется лишний раз пиарить. Ваше личное мнение: что произошло?
Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике:
Знаете, это сложно объяснить, если кто там не был, скажем так. Есть специфика определенная, есть даже понимание – команда, с которой формируются любые эстафеты. То есть звучали мнения: «А почему не привезли еще спортсменов?» Потому что из состава, который уже туда уехал, мы могли только это сделать. А что касается нюансов, знаете, не хочется просто в это уже влазить, уделить внимание более серьезным. Потому что я считаю, что это вообще должно остаться на совести тех, кто это организовал, больше подбил ее к таким моментам. Я думаю, что еще придет осознание. Понимаете, мы в тот момент должны были спасти команду нашу, белорусскую.
Кирилл Казаков:
Здесь это понимали все.
Юрий Моисевич:
Та атмосфера, которая нездоровая пошла… Потому что вот эти соцсети – начали же бомбить вопросами всякими не только легкоатлетов, начали писать другим видам. И нам фактически надо было что-то экстраординарное принимать, реагировать. А то, что так получилось, дело в том, что наши страны же, Восточной Европы, скажем так, под пристальным вниманием WADA. Там же, если вы помните, была информация, что 10 спортсменов Нигерии, потом Украины три спортсмена, наши не попали.
Алена Сырова, СТВ:
Вы нам подробно рассказывали всю историю, которая произошла, и почему мы недосчитались спортсменов.
Юрий Моисевич:
Был и человеческий фактор, скажем так. Человек поддался. На этом сыграли, понимаете? Но сам факт, что мы должны были спасти эту эстафету. Почему? Многие говорят: «Ну что там, из 16 команд 15-е». А ничего, что 50 стран боролись за то, чтобы попасть в 16? А всех членов легкоатлетических федераций 210, по-моему. То есть не каждая страна может себе позволить иметь четырех классных спортсменов такого уровня. Тем более у нас были когда-то традиции, у нас и в финале бежали в Пекине на Олимпиаде девочки 4 по 400. Поменялись поколения, ушли тренеры, но мы за два года смогли этих девчонок до олимпийской лицензии довести. Поэтому я думаю, что вся эта пена осядет, а суть-то останется.
Кирилл Казаков:
Я для себя вынес только одну информацию. Несмотря на то что вся страна болеет и понимает, что такое спорт, переживает о медалях, но все оказались дилетантами. Потому что говорят: «А, господи, сняли одну команду, подумаешь, какая разница – последняя». А ведь это же действительно подготовка, большие деньги, людской ресурс. Много всего сделано, школы построены.
Юрий Моисевич:
Я должен это сказать. Понимаете, еще в данной ситуации – что такое команда? Если человеку сказали и он что-то не понял – тем более, эту эстафету нужно было бежать через неделю от своего вида, времени было достаточно. Мы просто по просьбе тренера Герман (мы знали, что Герман побежит эстафету) должны были внести в протокол пять человек. Так требует закон. А у нас бегуний больше не было, и мы формально внесли ее. Но видите, перекрутили все так, что ее, бедную девочку...
Алена Сырова, СТВ:
Вся эта скандальная ситуация сказалась на настроении в команде?
Юрий Моисевич:
Конечно. Мы даже провели собрание. И в первую очередь было даже требование спортсменов: то, что получилось – чтобы ее отстранить, потому что она даже на собрание не пришла. Представляете? То есть мы выясняли сразу, как, что произошло. Опять же, говорю, не хочется заострять внимание.
Читайте также:
Главный тренер по лёгкой атлетике: «Раньше было больше стран-грандов в определённых видах спорта»
Количество стран и скандалы. Олимпийская чемпионка сравнила Игры 1972 и 2021 года
Как Америка влияет на проведение Олимпиады и при чём здесь отношения России и Японии? Рассказал Андрей Лазуткин