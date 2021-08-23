Юрий Моисевич о Кристине Тимановской: «Был и человеческий фактор. Человек поддался»

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Юрий Викентьевич, мы с вами разговаривали до программы и договорились, что это будет единственный вопрос о Тимановской. Эту историю разложили, обсосали и не хочется лишний раз пиарить. Ваше личное мнение: что произошло?

Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике:

Знаете, это сложно объяснить, если кто там не был, скажем так. Есть специфика определенная, есть даже понимание – команда, с которой формируются любые эстафеты. То есть звучали мнения: «А почему не привезли еще спортсменов?» Потому что из состава, который уже туда уехал, мы могли только это сделать. А что касается нюансов, знаете, не хочется просто в это уже влазить, уделить внимание более серьезным. Потому что я считаю, что это вообще должно остаться на совести тех, кто это организовал, больше подбил ее к таким моментам. Я думаю, что еще придет осознание. Понимаете, мы в тот момент должны были спасти команду нашу, белорусскую. Кирилл Казаков:

Здесь это понимали все.

Юрий Моисевич:

Та атмосфера, которая нездоровая пошла… Потому что вот эти соцсети – начали же бомбить вопросами всякими не только легкоатлетов, начали писать другим видам. И нам фактически надо было что-то экстраординарное принимать, реагировать. А то, что так получилось, дело в том, что наши страны же, Восточной Европы, скажем так, под пристальным вниманием WADA. Там же, если вы помните, была информация, что 10 спортсменов Нигерии, потом Украины три спортсмена, наши не попали.

Алена Сырова, СТВ:

Вы нам подробно рассказывали всю историю, которая произошла, и почему мы недосчитались спортсменов. Юрий Моисевич:

Был и человеческий фактор, скажем так. Человек поддался. На этом сыграли, понимаете? Но сам факт, что мы должны были спасти эту эстафету. Почему? Многие говорят: «Ну что там, из 16 команд 15-е». А ничего, что 50 стран боролись за то, чтобы попасть в 16? А всех членов легкоатлетических федераций 210, по-моему. То есть не каждая страна может себе позволить иметь четырех классных спортсменов такого уровня. Тем более у нас были когда-то традиции, у нас и в финале бежали в Пекине на Олимпиаде девочки 4 по 400. Поменялись поколения, ушли тренеры, но мы за два года смогли этих девчонок до олимпийской лицензии довести. Поэтому я думаю, что вся эта пена осядет, а суть-то останется.