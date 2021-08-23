С подворья Президента собрали 45 тонн арбузов. Их направят в детские дома

Только за 23 августа собрали порядка 45 тонн арбузов и дынь, но это еще не все. Сбор урожая продолжится в ближайшее время. В 2021 году высаживали пять сортов арбузов. Среди них – Топ Ган, Бедуин и Белорусский ранний. Традиционно, и это решение Президента, весь урожай пойдет на угощение в детские дома и пожилым людям.