Как Америка влияет на проведение Олимпиады и при чём здесь отношения России и Японии? Рассказал Андрей Лазуткин

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю. Алена Сырова, СТВ:

Андрей, как вы считаете, тот информационный шум, который окутывал эти Олимпийские игры, способствовал чувству единства?

Андрей Лазуткин, политолог:

Как вы думаете, бывает ли дым без огня? Конечно, нет. Просто чтобы зрители понимали: как вообще финансируется Международный олимпийский комитет? Они получают деньги не просто с билетов на Игры и символики, основная прибыль – это продажа прав на трансляцию телевизионную. Самый крупный рынок – это рынок американский, то есть американские компании вносят львиную долю дохода в МОК. Более того, канал Eurosport, который вещает на Европу те же самые Игры, уже продан американцам. Понятно, что кто сегодня платит деньги, тот и заказывает музыку. Это один момент этой Олимпиады, держите в уме. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

То есть это постановочное телевизионное шоу, в которое спортсмены вовлечены в качестве актеров?