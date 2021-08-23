Как Америка влияет на проведение Олимпиады и при чём здесь отношения России и Японии? Рассказал Андрей Лазуткин
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Алена Сырова, СТВ:
Андрей, как вы считаете, тот информационный шум, который окутывал эти Олимпийские игры, способствовал чувству единства?
Андрей Лазуткин, политолог:
Как вы думаете, бывает ли дым без огня? Конечно, нет. Просто чтобы зрители понимали: как вообще финансируется Международный олимпийский комитет? Они получают деньги не просто с билетов на Игры и символики, основная прибыль – это продажа прав на трансляцию телевизионную. Самый крупный рынок – это рынок американский, то есть американские компании вносят львиную долю дохода в МОК. Более того, канал Eurosport, который вещает на Европу те же самые Игры, уже продан американцам. Понятно, что кто сегодня платит деньги, тот и заказывает музыку. Это один момент этой Олимпиады, держите в уме.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
То есть это постановочное телевизионное шоу, в которое спортсмены вовлечены в качестве актеров?
Андрей Лазуткин:
Скажем так, если США о чем-то просят, им не могут отказать. В том числе это перенос Игр по времени, даже по месяцу может быть под сетку американского вещания подстроен. Второй момент – это Япония. Что бы ни происходило, какие бы провокации ни планировались, страна пребывания может сказать Штатам: «Ребята, давайте без этого, как-нибудь проведем это все спокойно». Но посмотрите, что сегодня происходит между Японией, например, и Россией. Опять возникли споры по Курилам, буквально на днях пикетировали посольство России в Токио. То есть проблемы есть, и, конечно, Япония закрыла глаза на то, что обижают союзника, Россию. В принципе, они себя как-то активно не вели, но все это можно было пресечь просто на уровне организаторов. Безусловно, если бы не было этого направленного вмешательства – кстати, все это прозвучало на «Большом разговоре с Президентом», что ряд спортсменов был включен по требованию МОК в нашу сборную, то есть их не хотели брать.
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