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«Мы избалованы тем, что у нас, слава богу, был мир и не было таких этнических чисток». Анонс программы «Постскриптум»

19 апреля 2021 14:46
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Новости Беларуси. В патриотическом воспитании белорусской молодежи наблюдается пробел. Такую мысль не раз высказывал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События 2020 года показали: юноши и девушки недостаточно полно понимают происходящее в стране, подвержены влиянию извне и часто не умеют анализировать ситуацию.

Об этом Юлия Бешанова порассуждает с гостями в студии в программе «Постскриптум».

«Мы избалованы тем, что у нас, слава богу, был мир и не было таких этнических чисток». Анонс программы «Постскриптум»-1

Что такое патриотизм и как привить любовь к своей стране?

«Мы избалованы тем, что у нас, слава богу, был мир и не было таких этнических чисток». Анонс программы «Постскриптум»-4

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
Мы должны воспитывать человека, который честно, добросовестно, мужественно, грамотно трудится, учится – но во благо для своей страны.

«Мы избалованы тем, что у нас, слава богу, был мир и не было таких этнических чисток». Анонс программы «Постскриптум»-7

Правда ли, что молодежь отбилась от рук и как донести юношам и девушкам, что нам действительно есть чем гордиться?

«Мы избалованы тем, что у нас, слава богу, был мир и не было таких этнических чисток». Анонс программы «Постскриптум»-10

Андрей Лазуткин, политолог:
Мы избалованы тем, что у нас, слава богу, был мир и не было таких этнических чисток. И, конечно, это где-то просто разбаловало, в том числе вот эту молодежь. Она не понимает, что это такое – война, и как даже наши ближние соседи, типа Украины, как они там живут, выживают.

«Мы избалованы тем, что у нас, слава богу, был мир и не было таких этнических чисток». Анонс программы «Постскриптум»-13

О проблемах патриотического воспитания будут рассуждать эксперты программы «Постскриптум» на телеканале СТВ во вторник, 20 апреля, в 19:00.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Юлия Бешанова # Андрей Лазуткин # Николай Мочанский # Фотофакт

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