«Мы избалованы тем, что у нас, слава богу, был мир и не было таких этнических чисток». Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. В патриотическом воспитании белорусской молодежи наблюдается пробел. Такую мысль не раз высказывал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События 2020 года показали: юноши и девушки недостаточно полно понимают происходящее в стране, подвержены влиянию извне и часто не умеют анализировать ситуацию.
Об этом Юлия Бешанова порассуждает с гостями в студии в программе «Постскриптум».
Что такое патриотизм и как привить любовь к своей стране?
Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
Мы должны воспитывать человека, который честно, добросовестно, мужественно, грамотно трудится, учится – но во благо для своей страны.
Правда ли, что молодежь отбилась от рук и как донести юношам и девушкам, что нам действительно есть чем гордиться?
Андрей Лазуткин, политолог:
Мы избалованы тем, что у нас, слава богу, был мир и не было таких этнических чисток. И, конечно, это где-то просто разбаловало, в том числе вот эту молодежь. Она не понимает, что это такое – война, и как даже наши ближние соседи, типа Украины, как они там живут, выживают.