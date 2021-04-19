«Мы избалованы тем, что у нас, слава богу, был мир и не было таких этнических чисток». Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. В патриотическом воспитании белорусской молодежи наблюдается пробел. Такую мысль не раз высказывал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События 2020 года показали: юноши и девушки недостаточно полно понимают происходящее в стране, подвержены влиянию извне и часто не умеют анализировать ситуацию. Об этом Юлия Бешанова порассуждает с гостями в студии в программе «Постскриптум».

Что такое патриотизм и как привить любовь к своей стране?

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Мы должны воспитывать человека, который честно, добросовестно, мужественно, грамотно трудится, учится – но во благо для своей страны.

Правда ли, что молодежь отбилась от рук и как донести юношам и девушкам, что нам действительно есть чем гордиться?