Прямой эфир

Центральным событием станет деловой форум. Подробности с Недели белорусского предпринимательства

19 апреля 2021 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Неделя белорусского предпринимательства стартовала 19 апреля. Этот сектор экономики переживает бурное развитие, и в стремительном потоке бизнес-сообществу всегда готовы предоставить ориентиры. Около 200 семинаров и конференций совместно с представителями власти запланировано по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральным событием станет деловой форум. Подробности с Недели белорусского предпринимательства-1

По традиции масштабный форум соберет представителей деловых кругов из Беларуси, ЕС, Китая, России и станет своеобразной флагманской площадкой для международных организаций, поиска новых идей и сотрудничества. В течение семи дней участники обсудят приоритеты развития малого и среднего бизнеса. К ним присоединятся представители органов госуправления.

В 2021 году неделю посвятят 30-летию начала формирования частного сектора экономики Беларуси и принятия Декларации о государственном суверенитете. Центральным событием станет деловой форум. Он состоится 21 апреля в Национальной библиотеке.

Центральным событием станет деловой форум. Подробности с Недели белорусского предпринимательства-4

Андрей Копыток, председатель высшего координационного совета Национальной конфедерации предпринимательства Беларуси:
Проведение республиканского делового форума, будет проходить торжественная церемония награждения республиканского конкурса «Лучшие город (район) и область для бизнеса Беларуси». В этом году в нем принял участие 141 исполком регионов всех областных центров. И победителей мы объявим непосредственно на форуме. Конфедерация в этом году провела самый масштабный индекс делового оптимизма с целью выявления актуальных проблем белорусского бизнеса. В нем участвовали порядка 21 тысячи субъектов хозяйствования, были опрошены. Результаты значения данного индекса делового оптимизма 2021 года мы также озвучим на брифинге в Национальной библиотеке при проведении третьего республиканского делового форума.

Центральным событием станет деловой форум. Подробности с Недели белорусского предпринимательства-7

Кроме того, Национальная конфедерация предпринимательства выдвигает инициативу с предложением утвердить 28 мая как дату профессионального государственного праздника День белорусского предпринимателя.

# Бизнес в Беларуси # общество # Андрей Копыток # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области активизировались клещи. Зафиксированы первые случаи заражения
19 апреля 2021 14:06

В Минской области активизировались клещи. Зафиксированы первые случаи заражения

Директор кожевенного предприятия в Гатово: «Приходится каждый день доказывать, что ты здесь не временщик»
19 апреля 2021 13:44

Директор кожевенного предприятия в Гатово: «Приходится каждый день доказывать, что ты здесь не временщик»

Более 20 клёнов и лип. В Марьиной Горке высадили аллею «Мы вместе»
19 апреля 2021 13:29

Более 20 клёнов и лип. В Марьиной Горке высадили аллею «Мы вместе»