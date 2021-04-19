Центральным событием станет деловой форум. Подробности с Недели белорусского предпринимательства
Новости Беларуси. Неделя белорусского предпринимательства стартовала 19 апреля. Этот сектор экономики переживает бурное развитие, и в стремительном потоке бизнес-сообществу всегда готовы предоставить ориентиры. Около 200 семинаров и конференций совместно с представителями власти запланировано по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции масштабный форум соберет представителей деловых кругов из Беларуси, ЕС, Китая, России и станет своеобразной флагманской площадкой для международных организаций, поиска новых идей и сотрудничества. В течение семи дней участники обсудят приоритеты развития малого и среднего бизнеса. К ним присоединятся представители органов госуправления.
В 2021 году неделю посвятят 30-летию начала формирования частного сектора экономики Беларуси и принятия Декларации о государственном суверенитете. Центральным событием станет деловой форум. Он состоится 21 апреля в Национальной библиотеке.
Андрей Копыток, председатель высшего координационного совета Национальной конфедерации предпринимательства Беларуси:
Проведение республиканского делового форума, будет проходить торжественная церемония награждения республиканского конкурса «Лучшие город (район) и область для бизнеса Беларуси». В этом году в нем принял участие 141 исполком регионов всех областных центров. И победителей мы объявим непосредственно на форуме. Конфедерация в этом году провела самый масштабный индекс делового оптимизма с целью выявления актуальных проблем белорусского бизнеса. В нем участвовали порядка 21 тысячи субъектов хозяйствования, были опрошены. Результаты значения данного индекса делового оптимизма 2021 года мы также озвучим на брифинге в Национальной библиотеке при проведении третьего республиканского делового форума.
Кроме того, Национальная конфедерация предпринимательства выдвигает инициативу с предложением утвердить 28 мая как дату профессионального государственного праздника День белорусского предпринимателя.