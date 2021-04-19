Директор кожевенного предприятия в Гатово: «Приходится каждый день доказывать, что ты здесь не временщик»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала о работе в должности директора предприятия. Ольга Коршун, ведущая:

Что писали про ваше назначение директором кожевенного объединения? Мне понравился заголовок в одном из интернет-СМИ: награда за «одобрямс». И лид: куда пристраивают бывших депутатов? Читаю и думаю: вот награда, вот вас наградили. Предприятие сложное, куча вопросов, Президент приехал, совещание собрал. Награда ли это? Если так пристраивают депутатов, то все ли захотят пристроиться? Как вы восприняли это назначение?

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Своеобразный вызов, конечно. Потому что это огромная ответственность. Смотрела вашу программу предыдущую, там задавали вопрос: о чем вы думаете перед сном? Сейчас я всегда думаю о работе, я сню работу, в выходные думаю про работу. Потому что проблем много, они постоянно крутятся в голове. Думаешь, что сейчас найдешь решение. Хотя надо учиться как-то расслабляться, абстрагироваться, смотреть со стороны. Ольга Коршун:

Кожевенная отрасль для вас была терра инкогнита. Вы не работали там. Как быстро вы влились в процесс? Как воспринял коллектив? Как коллектив принял женщину руководителя? Хотя традиционно у нас руководящие должности занимают мужчины.

Ольга Политико:

Завоевать уважение и отношение, когда к тебе прислушиваются, – это, конечно, тяжело. Кожевенная отрасль специфическая. Может, ее даже можно сравнить с такими отраслями, как металлургия, литейное производство. Потому что металлурги – это целая отдельная каста. Это шахтеры, это все кузнечное производство, где штучные профессии, штучные люди, все очень индивидуальное. Так и кожевенное производство. Ольга Коршун:

Такое закрытое сообщество. Ольга Политико:

Да, но такое, где все друг друга знают. Скажем так, чтобы с тебя там не смеялись, как вы сказали, «попалась вот».

Ольга Коршун:

Дилетант. Ольга Политико:

Очень много надо учиться. Хотя и прошел уже год и три месяца, но хочу сказать, что я еще в начале славного пути. Еще столько надо узнавать, чтобы действительно понимать все процессы, которые проходят не только в производстве, а понимать те процессы, которые на мировом рынке кожи и кожевенных изделий. Женщинам никто скидку не дает. Женщина ты или не женщина, а даже наоборот. Не мои слова, но с женщины больше спрос. И по жизни всегда с женщины больше спрос. Хотя мы говорим о гендерном равенстве. Ольга Коршун:

На практике это тяжело реализовать?