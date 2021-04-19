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В Минской области активизировались клещи. Зафиксированы первые случаи заражения

19 апреля 2021 14:06
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Новости Беларуси. С приходом тепла в Минской области активизировались клещи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно это происходит с марта-апреля.

В Минской области активизировались клещи. Зафиксированы первые случаи заражения-1

Первые случаи в 2021 году уже зафиксированы в Молодечненском и Березинском районах. Чаще всего повстречаться с клещом можно в сухих лесах, а также в парках и скверах. Сейчас в зеленых массивах, на пляжах деревья и траву обрабатывают специальными защитными средствами. Также врачи рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности.

В Минской области активизировались клещи. Зафиксированы первые случаи заражения-4

Вадим Буйницкий, главный врач Березинского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Хочется посоветовать людям обязательно при посещении природы надевать плотно облегающую одежду с высокими голенищами. После возвращения из леса осматривать себя, в случае необходимости удалять клещей, использовать для профилактики репелленты. Также в местах массового отдыха населения по заявлению собственников можно провести акарицидную обработку.

Как обезопасить себя от укуса клеща? Несложные правила, которые сохранят вам здоровье

В Минской области активизировались клещи. Зафиксированы первые случаи заражения-7

При укусе клеща необходимо сразу обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Только в 2020 году в области зафиксировано более 3,5 тысячи случаев укусов клещей.

# Укусы клещей # общество # Вадим Буйницкий # Фотофакт

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