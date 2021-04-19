В Минской области активизировались клещи. Зафиксированы первые случаи заражения

Новости Беларуси. С приходом тепла в Минской области активизировались клещи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно это происходит с марта-апреля.
Новости Беларуси. С приходом тепла в Минской области активизировались клещи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно это происходит с марта-апреля.
Первые случаи в 2021 году уже зафиксированы в Молодечненском и Березинском районах. Чаще всего повстречаться с клещом можно в сухих лесах, а также в парках и скверах. Сейчас в зеленых массивах, на пляжах деревья и траву обрабатывают специальными защитными средствами. Также врачи рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности.
Вадим Буйницкий, главный врач Березинского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Хочется посоветовать людям обязательно при посещении природы надевать плотно облегающую одежду с высокими голенищами. После возвращения из леса осматривать себя, в случае необходимости удалять клещей, использовать для профилактики репелленты. Также в местах массового отдыха населения по заявлению собственников можно провести акарицидную обработку.
Как обезопасить себя от укуса клеща? Несложные правила, которые сохранят вам здоровье
При укусе клеща необходимо сразу обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Только в 2020 году в области зафиксировано более 3,5 тысячи случаев укусов клещей.