В Минской области активизировались клещи. Зафиксированы первые случаи заражения

Новости Беларуси. С приходом тепла в Минской области активизировались клещи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно это происходит с марта-апреля.

Первые случаи в 2021 году уже зафиксированы в Молодечненском и Березинском районах. Чаще всего повстречаться с клещом можно в сухих лесах, а также в парках и скверах. Сейчас в зеленых массивах, на пляжах деревья и траву обрабатывают специальными защитными средствами. Также врачи рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности.

Вадим Буйницкий, главный врач Березинского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Хочется посоветовать людям обязательно при посещении природы надевать плотно облегающую одежду с высокими голенищами. После возвращения из леса осматривать себя, в случае необходимости удалять клещей, использовать для профилактики репелленты. Также в местах массового отдыха населения по заявлению собственников можно провести акарицидную обработку. Как обезопасить себя от укуса клеща? Несложные правила, которые сохранят вам здоровье