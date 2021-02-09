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«Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины». Авторская рубрика Андрея Лазуткина

09 февраля 2021 15:53
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Новости Беларуси. Грядущее Всебелорусское народное собрание сопровождают бесчисленные инсинуации от беглых политиков, угрозы делегатам и требования ввести санкции против нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто, как, зачем и почему это делает? Очередная премьера – первый выпуск новой рубрики «Занимательная политология» Андрея Лазуткина.

«Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины». Авторская рубрика Андрея Лазуткина-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Чем ближе Всебелорусское собрание, тем сильнее кипят страсти вокруг него.

В целом попытки срыва ВНС предпринимаются по нескольким направлениям

Еще в августе школы Минска забрасывали зажигательными смесями, били стекла и несли похоронные венки к заборам. Но не прошло и полгода, как учителей и других бюджетников начали переманивать на светлую сторону силы. Правда, делается это все теми же методами.

Переход желательно осуществить накануне Всебелорусского собрания, а иначе вас сделают невыездным, вашим детям будут угрожать по телефону, лично на вас заведут уголовное дело в Литве, сожгут машину и далее по списку.

«Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины». Авторская рубрика Андрея Лазуткина-4

Андрей Лазуткин:
В целом попытки срыва ВНС предпринимаются по нескольким направлениям.

Первый, традиционный путь – это прямые угрозы делегатам собрания через раскрытие их личных данных. Тихановская, к примеру, в интервью американскому изданию обещала внести в санкционные списки врачей и учителей, которые поддерживают режим.

«Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины». Авторская рубрика Андрея Лазуткина-7

Андрей Лазуткин:
Во-вторых, они пытались увеличить численность акций за счет новых вбросов. И пока Навальный рассказывал про «Новичок», наши деятели рассказывали про ужасные концлагеря, переделанные из ЛТП. Ну, какая страна, такие и преступления режима.

В-третьих, в качестве десерта, нам собирались привезти аж саму Тихановскую. Мы уже было заждались, но после просмотров передач СТВ Светлана что-то передумала ехать.

Поэтому итог мероприятий по срыву ВНС нулевой. С момента его объявления ни одной крупной акции не было проведено, а фокус мировых СМИ постепенно сползал в сторону России.

«Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины». Авторская рубрика Андрея Лазуткина-10

За полгода переворота так и не стало понятно, как именно мы будем жить в случае их победы

Андрей Лазуткин:
Между тем, организаторы белорусского переворота вдруг оказались лучшими друзьями Навального. И, когда уже в России начали скидывать Путина под песню «Перемен» с теми же сцепками и по точкам сбора, которые рассылало американское посольство, даже у самых радикальных поклонников Тихановской появились некоторые сомнения. А ведь за полгода переворота так и не стало понятно, как именно мы будем жить в случае их победы.

И пока наше правительство готовило программу экономического развития для ВНС, оппозиция четко следовала тактике «не давать никаких программ». Ими раскручивалась только тема насилия, которую организаторы оценивали как наиболее эффективную.

«Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины». Авторская рубрика Андрея Лазуткина-13

Андрей Лазуткин:
И вот здесь посмотрите, как четко изменились акценты в России – вчера это был протест против дворца Путина, а сегодня – уже «против насилия силовиков». То есть программы и здесь, и там никому не интересны. А вот побитые женщины и дети успешно формируют агрессивную повестку.

«Эта сцепка делается для того, чтобы вы получили максимальные увечья». События в России разбираем с политологом Лазуткиным

Именно поэтому белорусский переворот все время пытаются вернуть к старому формату, чтобы получить новые жертвы от силового противостояния.

Вашу экономическую программу сократили до мешка с продуктами от поляков, а ваши лозунги – до призыва «бей мусоров»

Вчитайтесь в этот текст: «лохи», «петушье», «зверье», «отребье». На кого рассчитана такая лексика? На невероятных женщин? На девушек с лентами? На пенсионеров? Или все-таки на уголовников и провокаторов?

«Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины». Авторская рубрика Андрея Лазуткина-16

«Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины». Авторская рубрика Андрея Лазуткина-18

Андрей Лазуткин:
Хочу сказать пару слов тем, кто спустя полгода читает подобные каналы и по каким-то причинам до сих пор поддерживает протест. Вашу экономическую программу сократили до мешка с продуктами от поляков, а ваши лозунги – до призыва «бей мусоров». И все проблемы Беларуси оказались глубоко фиолетовы мировому сообществу, про которое ваши СМИ орали из каждого утюга.

Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины. А теперь, после победы Байдена, наш регион медленно сползает к полноценной горячей войне. Если вы это понимаете и все равно готовы играть роль зажигательного снаряда, предать собственное государство и быть проводником чужих интересов – не удивляйтесь, если на улицах однажды появятся танки, а по телевизору вместо Григория Азаренка начнут крутить «Лебединое озеро».

«Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины». Авторская рубрика Андрея Лазуткина-21

С вами был Андрей Лазуткин, первый выпуск «Занимательной политологии».

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Лазуткин # Светлана Тихановская # Джо Байден # Фотофакт

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