«Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины». Авторская рубрика Андрея Лазуткина

Новости Беларуси. Грядущее Всебелорусское народное собрание сопровождают бесчисленные инсинуации от беглых политиков, угрозы делегатам и требования ввести санкции против нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто, как, зачем и почему это делает? Очередная премьера – первый выпуск новой рубрики «Занимательная политология» Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Чем ближе Всебелорусское собрание, тем сильнее кипят страсти вокруг него. В целом попытки срыва ВНС предпринимаются по нескольким направлениям Еще в августе школы Минска забрасывали зажигательными смесями, били стекла и несли похоронные венки к заборам. Но не прошло и полгода, как учителей и других бюджетников начали переманивать на светлую сторону силы. Правда, делается это все теми же методами. Переход желательно осуществить накануне Всебелорусского собрания, а иначе вас сделают невыездным, вашим детям будут угрожать по телефону, лично на вас заведут уголовное дело в Литве, сожгут машину и далее по списку.

Андрей Лазуткин:

В целом попытки срыва ВНС предпринимаются по нескольким направлениям. Первый, традиционный путь – это прямые угрозы делегатам собрания через раскрытие их личных данных. Тихановская, к примеру, в интервью американскому изданию обещала внести в санкционные списки врачей и учителей, которые поддерживают режим.

Андрей Лазуткин:

Во-вторых, они пытались увеличить численность акций за счет новых вбросов. И пока Навальный рассказывал про «Новичок», наши деятели рассказывали про ужасные концлагеря, переделанные из ЛТП. Ну, какая страна, такие и преступления режима. В-третьих, в качестве десерта, нам собирались привезти аж саму Тихановскую. Мы уже было заждались, но после просмотров передач СТВ Светлана что-то передумала ехать. Поэтому итог мероприятий по срыву ВНС нулевой. С момента его объявления ни одной крупной акции не было проведено, а фокус мировых СМИ постепенно сползал в сторону России.

За полгода переворота так и не стало понятно, как именно мы будем жить в случае их победы Андрей Лазуткин:

Между тем, организаторы белорусского переворота вдруг оказались лучшими друзьями Навального. И, когда уже в России начали скидывать Путина под песню «Перемен» с теми же сцепками и по точкам сбора, которые рассылало американское посольство, даже у самых радикальных поклонников Тихановской появились некоторые сомнения. А ведь за полгода переворота так и не стало понятно, как именно мы будем жить в случае их победы. И пока наше правительство готовило программу экономического развития для ВНС, оппозиция четко следовала тактике «не давать никаких программ». Ими раскручивалась только тема насилия, которую организаторы оценивали как наиболее эффективную.

Андрей Лазуткин:

И вот здесь посмотрите, как четко изменились акценты в России – вчера это был протест против дворца Путина, а сегодня – уже «против насилия силовиков». То есть программы и здесь, и там никому не интересны. А вот побитые женщины и дети успешно формируют агрессивную повестку. «Эта сцепка делается для того, чтобы вы получили максимальные увечья». События в России разбираем с политологом Лазуткиным Именно поэтому белорусский переворот все время пытаются вернуть к старому формату, чтобы получить новые жертвы от силового противостояния. Вашу экономическую программу сократили до мешка с продуктами от поляков, а ваши лозунги – до призыва «бей мусоров» Вчитайтесь в этот текст: «лохи», «петушье», «зверье», «отребье». На кого рассчитана такая лексика? На невероятных женщин? На девушек с лентами? На пенсионеров? Или все-таки на уголовников и провокаторов?