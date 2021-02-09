Много лет назад это было народное вече. Ректор Академии управления рассказал об истории ВНС

Новости Беларуси. До Всебелорусского народного собрания остаются считанные дни, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. К нему, без преувеличения, готовится вся страна, ведь от результата форума во многом будет зависеть будущее Беларуси. Главное преимущество этой встречи – диалог власти с народом. На масштабное собрание приедет 2 700 человек – как белорусов, так и зарубежных гостей. Многие готовятся представить свои идеи на ВНС. Внушительное представительство традиционно от Минска. Сегодня поговорим с представителями абсолютно разных сфер, объединенных общим интересом – сделать страну лучше.

Людей волнуют самые разные темы: от бытовых до социальных, от насущных до государственных. Наши гости познакомят нас со своими инициативами на Всебелорусском народном собрании. Начнем с человека – эксперта по многим вопросам, причем не только в исторической сфере, которая для него наиболее комфортна. В студии программы ректор Академии управления при Президенте, кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович. Екатерина Забенько, ведущая:

Сама идея проведения Всебелорусского народного собрания для вас подкреплена еще и глубокими историческими знаниями. Много лет назад это было народное вече, с этого все начиналось. Как вы думаете, что изменилось с тех пор и какой опыт мы можем извлечь оттуда?