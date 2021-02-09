Много лет назад это было народное вече. Ректор Академии управления рассказал об истории ВНС

Новости Беларуси. До Всебелорусского народного собрания остаются считанные дни, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. К нему, без преувеличения, готовится вся страна, ведь от результата форума во многом будет зависеть будущее Беларуси. Главное преимущество этой встречи – диалог власти с народом. На масштабное собрание приедет 2 700 человек – как белорусов, так и зарубежных гостей. Многие готовятся представить свои идеи на ВНС. Внушительное представительство традиционно от Минска. Сегодня поговорим с представителями абсолютно разных сфер, объединенных общим интересом – сделать страну лучше.
Людей волнуют самые разные темы: от бытовых до социальных, от насущных до государственных. Наши гости познакомят нас со своими инициативами на Всебелорусском народном собрании. Начнем с человека – эксперта по многим вопросам, причем не только в исторической сфере, которая для него наиболее комфортна. В студии программы ректор Академии управления при Президенте, кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович.
Екатерина Забенько, ведущая:
Сама идея проведения Всебелорусского народного собрания для вас подкреплена еще и глубокими историческими знаниями. Много лет назад это было народное вече, с этого все начиналось. Как вы думаете, что изменилось с тех пор и какой опыт мы можем извлечь оттуда?
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:
Это очень важный исторический опыт, когда важнейшие вопросы развития государства и общества выносятся на обсуждение народных представителей, причем представителей широких народных масс. Я имею в виду и трудовые коллективы. Когда-то в истории для решения важнейших вопросов, которые были связаны с жизнью того либо иного племени, княжества в древнерусский период, собирались все взрослые люди, представители данного общества, и решали наиболее важные вопросы. Естественно, время не стоит на месте, развивается.
Cегодня собрать всех имеющих право голоса народных представителей невозможно, но у нас найден очень хороший механизм, когда на Всебелорусское народное собрание избираются представители трудовых коллективов, общественных организаций.
Там присутствуют представители органов власти. Этот механизм очень важен для организации взаимодействия и сфер, и позиций руководства государства с представителями широкой общественности. Это очень важный институт, на мой взгляд, и то внимание, которое к нему приковано, когда оппозиционеры, с одной стороны, объявляют бойкот, а с другой – как черт ладана боятся Всебелорусского народного собрания, хотя утверждают, что это совершенно ненужный институт. На самом деле, это очень важный институт, который необходим в нашем государстве. Я считаю, он должен быть узаконен и при конституционных изменениях, которые планируются.
Екатерина Забенько:
Что скажете тем, кто сравнивает ВНС с различными съездами советских времен – ВЛКСМ, КПСС?
Вячеслав Данилович:
Не надо путать съезды общественных организаций, которыми являлись ВЛКСМ и партия КПСС. Это съезды с широким представительством общественных организаций и трудовых коллективов. Это две большие разницы.
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