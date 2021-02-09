В Минске на уборку снега вышло более 830 единиц техники

Новости Беларуси. В Минске на уборку дорог вышло 830 единиц техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Коммунальные службы к обильному снегопаду были готовы, однако в этот раз ситуация осложнилась морозами и большим количеством ДТП. Их за сутки в городе произошло около ста.

Дорога на работу для большинства минчан стала настоящим испытанием, фиксировались пробки в 10 баллов. Вечером ситуация улучшилась. Впрочем, в центре на многих улицах по-прежнему движение было затруднено. Днем в столице возникла рекордная пробка. На участке МКАД от Казинца до Игуменского тракта затор растянулся почти на пять километров.