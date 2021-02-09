В Минске на уборку снега вышло более 830 единиц техники
Новости Беларуси. В Минске на уборку дорог вышло 830 единиц техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Коммунальные службы к обильному снегопаду были готовы, однако в этот раз ситуация осложнилась морозами и большим количеством ДТП. Их за сутки в городе произошло около ста.
Дорога на работу для большинства минчан стала настоящим испытанием, фиксировались пробки в 10 баллов. Вечером ситуация улучшилась. Впрочем, в центре на многих улицах по-прежнему движение было затруднено. Днем в столице возникла рекордная пробка.
На участке МКАД от Казинца до Игуменского тракта затор растянулся почти на пять километров.
В целом же план работы дорожников остался неизменным – в приоритете главные магистрали. После уборки основных улиц технику перебросили на расчистку небольших проездов и дворов. В уборке тротуаров, остановок, подземных переходов задействовано 800 уборщиков территорий. Параллельно с расчисткой снег активно вывозили с улиц. В этот раз погода позволила сделать это и днем. Горожан просят помочь службам и позаботиться хотя бы о чистоте своих парковочных мест.