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«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли

09 февраля 2021 15:53
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Новости Беларуси. 10 миллионов рублей удалось сэкономить ЖКХ Могилевской области благодаря модернизации отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые котельные, очистные сооружения и станции обезжелезивания уже доказали свою эффективность.

За 2020 год коммунальщики выполнили все показатели государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда».

Как в Могилевской области налаживают работу самой критикуемой сферы? Ответы в материале Юлии Мычки.

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-1

Служба 115, слушаю вас, здравствуйте. Что случилось у вас?

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-3

Телефонные звонки здесь не умолкают даже ночью. Словно скорая помощь в сфере ЖКХ, служба 115 всегда на проводе. Одна секунда – жалоба у исполнителя. На ее рассмотрение отведены сутки. На решение  – несколько дней (в зависимости от сложности). Но почти на половину заявок службам ЖКХ удается отреагировать в день обращения.

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-5

Илья Майстриков, специалист по работе с клиентами Могилевских областных информационных систем:
С появлением службы 115 для жителей Могилева, Могилевского района и области стало более комфортно. Жильцу не надо будет лишний раз бегать в ЖЭУ, Жилкоммунхоз. Он просто набрал службу 115, когда диспетчер принял его заявку, отправил в тот орган, который должен ее исполнить. И диспетчер контролирует, также аналитики осуществляют контроль над каждой заявкой.   

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-7

В этом году областная служба 115 отметила свой первый маленький юбилей. Уже год диспетчерский центр не только принимает заявки, но и анализирует работу ЖКХ. Четкий анализ дает возможность увидеть слабые места и грамотно распределить ресурсы. Такой подход дал экономический плюс, а по жалобам – минус.   

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-9

Андрей Киблов, начальник управления ЖКХ Могилевского облисполкома:
Нам удалось достичь показателя капитального ремонта жилых домов в 460 тысяч квадратных метров. Это составляет 3,5 % от общего жилищного фонда. Как результат по данным вопросам – ремонта жилых домов, содержания – количество обращений граждан снизилось более чем на 6 %.

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-11

Пенсионерка Алла Константиновна из агрогородка Лапичи прошлой зимой была недовольна отоплением в своей квартире. Благо, сильных морозов не было, холодный сезон с горячим чаем в руках удалось пережить. Зато сегодня, в серьезный минус, окна у женщины открыты.

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-13

Алла Нагорнюк, жительница агрогородка Лапичи:
Очень тепло, вообще жарко. В квартире у меня 23 градуса теперь, там градусник висит – можете посмотреть. Конечно, все люди нашего военного городка Лапичи благодарны коммунальным службам за то, что они сделали нам такое тепленькое.

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-15

Наладить систему отопления в арогородке Лапичи удалось с помощью «умной котельной».

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-17

Игорь Казаченок, главный инженер Осиповичского УКП ЖКХ:
Цель на нашем предприятии стояла не просто заменить котлы на котлы. В духе времени мы постарались сделать самую что ни на есть модернизированную котельную. Установлен датчик температуры наружного воздуха, который в зависимости от колебаний температуры устанавливает алгоритм работы котла.   

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-19

Только за 2020 год в области отремонтировали и модернизировали около десятка котельных, столько же ввели в эксплуатацию обновленных очистных сооружений. Одно из них почти год успешно работает в поселке городского типа Елизово.  

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-21

Станислав Павловский, главный инженер филиала «Бобруйскводоканал»:
Простыми словами – это стоки, которые идут от жилых домов, в том числе от объектов производственных, промышленных. Поступают на данные реконструированные очистные, которые запущены уже в эксплуатацию, и здесь в технологическом процессе происходит очистка.

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-23

Юлия Мычка, корреспондент:
В этот дом по улице Сурганова можно приглашать на экскурсию. Он яркий пример того, к чему в хорошем смысле слова может привести партнерство жильцов и местного ЖЭУ.

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-25

Солнечная Италия на первом этаже и море на пятом. После капитального ремонта дома жильцы не смогли смириться со старыми лестничными площадками и серыми стенами. В подъезде было решено сделать ремонт. И чтобы не хуже, чем у соседей.

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-27

Татьяна Шараева, жительница Могилева:
У нас очень красиво с рисунками оформлен первый подъезд, мы с жильцами захотели сделать тоже такую красоту и себе. Мы обратились в ЖЭУ, где нам посчитали, составили смету по стоимости всего, мы собрали подписи жильцов, согласия.   

Возможность отремонтировать свой подъезд сегодня есть у каждого. Тем более, что ЖЭУ предлагает сделать это в рассрочку на полгода. А жировка за такую услугу потяжелеет примерно на 10 рублей.  

«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли-29

Галина Гаврушева, жительница Могилева:
Мы уже здесь живем очень долго, и с каждым днем у нас все лучше и лучше. Конечно, это все не за одну минуту делается, но делается по мере возможности. Все довольны. Я живу здесь очень долго – это большая разница дома, как было до ремонта и после ремонта. Сейчас зайдешь – душа радуется.

# ЖКХ # Юлия Мычка

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