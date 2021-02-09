«Контроль над каждой заявкой». ЖКХ Могилёвской области сэкономило 10 млн рублей благодаря модернизации отрасли

Новости Беларуси. 10 миллионов рублей удалось сэкономить ЖКХ Могилевской области благодаря модернизации отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые котельные, очистные сооружения и станции обезжелезивания уже доказали свою эффективность. За 2020 год коммунальщики выполнили все показатели государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Как в Могилевской области налаживают работу самой критикуемой сферы? Ответы в материале Юлии Мычки.

Служба 115, слушаю вас, здравствуйте. Что случилось у вас?

Телефонные звонки здесь не умолкают даже ночью. Словно скорая помощь в сфере ЖКХ, служба 115 всегда на проводе. Одна секунда – жалоба у исполнителя. На ее рассмотрение отведены сутки. На решение – несколько дней (в зависимости от сложности). Но почти на половину заявок службам ЖКХ удается отреагировать в день обращения.

Илья Майстриков, специалист по работе с клиентами Могилевских областных информационных систем:

С появлением службы 115 для жителей Могилева, Могилевского района и области стало более комфортно. Жильцу не надо будет лишний раз бегать в ЖЭУ, Жилкоммунхоз. Он просто набрал службу 115, когда диспетчер принял его заявку, отправил в тот орган, который должен ее исполнить. И диспетчер контролирует, также аналитики осуществляют контроль над каждой заявкой.

В этом году областная служба 115 отметила свой первый маленький юбилей. Уже год диспетчерский центр не только принимает заявки, но и анализирует работу ЖКХ. Четкий анализ дает возможность увидеть слабые места и грамотно распределить ресурсы. Такой подход дал экономический плюс, а по жалобам – минус.

Андрей Киблов, начальник управления ЖКХ Могилевского облисполкома:

Нам удалось достичь показателя капитального ремонта жилых домов в 460 тысяч квадратных метров. Это составляет 3,5 % от общего жилищного фонда. Как результат по данным вопросам – ремонта жилых домов, содержания – количество обращений граждан снизилось более чем на 6 %.

Пенсионерка Алла Константиновна из агрогородка Лапичи прошлой зимой была недовольна отоплением в своей квартире. Благо, сильных морозов не было, холодный сезон с горячим чаем в руках удалось пережить. Зато сегодня, в серьезный минус, окна у женщины открыты.

Алла Нагорнюк, жительница агрогородка Лапичи:

Очень тепло, вообще жарко. В квартире у меня 23 градуса теперь, там градусник висит – можете посмотреть. Конечно, все люди нашего военного городка Лапичи благодарны коммунальным службам за то, что они сделали нам такое тепленькое.

Наладить систему отопления в арогородке Лапичи удалось с помощью «умной котельной».

Игорь Казаченок, главный инженер Осиповичского УКП ЖКХ:

Цель на нашем предприятии стояла не просто заменить котлы на котлы. В духе времени мы постарались сделать самую что ни на есть модернизированную котельную. Установлен датчик температуры наружного воздуха, который в зависимости от колебаний температуры устанавливает алгоритм работы котла.

Только за 2020 год в области отремонтировали и модернизировали около десятка котельных, столько же ввели в эксплуатацию обновленных очистных сооружений. Одно из них почти год успешно работает в поселке городского типа Елизово.

Станислав Павловский, главный инженер филиала «Бобруйскводоканал»:

Простыми словами – это стоки, которые идут от жилых домов, в том числе от объектов производственных, промышленных. Поступают на данные реконструированные очистные, которые запущены уже в эксплуатацию, и здесь в технологическом процессе происходит очистка.

Юлия Мычка, корреспондент:

В этот дом по улице Сурганова можно приглашать на экскурсию. Он яркий пример того, к чему в хорошем смысле слова может привести партнерство жильцов и местного ЖЭУ.

Солнечная Италия на первом этаже и море на пятом. После капитального ремонта дома жильцы не смогли смириться со старыми лестничными площадками и серыми стенами. В подъезде было решено сделать ремонт. И чтобы не хуже, чем у соседей.

Татьяна Шараева, жительница Могилева:

У нас очень красиво с рисунками оформлен первый подъезд, мы с жильцами захотели сделать тоже такую красоту и себе. Мы обратились в ЖЭУ, где нам посчитали, составили смету по стоимости всего, мы собрали подписи жильцов, согласия. Возможность отремонтировать свой подъезд сегодня есть у каждого. Тем более, что ЖЭУ предлагает сделать это в рассрочку на полгода. А жировка за такую услугу потяжелеет примерно на 10 рублей.