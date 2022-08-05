«Мы иногда строим, а потом начинаем считать». Стоит ли в столице открывать новые ТЦ? Ответит депутат Мингорсовета

В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Сергей Смольский, депутат Мингорсовета, сопредседатель Ассоциации розничных сетей Беларуси:

Всегда преследуется какая-то цель. Какие цели преследовал торговый центр «Столица», когда его открывали? Экономическая, политическая и социальная. Если сегодня рассматривать, когда было посещение Президента, он уже выполнил и политическую, и социальную задачи, которые перед ним ставились. С экономикой несколько сложнее. Денег было вложено очень немало, я помню, когда горсовет давал согласие на получение кредитов, причем валютных кредитов. Это все строилось на бюджетные деньги. Какая будет окупаемость? Вряд ли кто-то сегодня просчитает. Прежде, чем начать любое строительство, нужно посчитать окупаемость, учитывая те критерии, которые я еще называл. На данный момент «Столица» востребована, но мы помним времена, когда площади гуляли. Президент дал поручение горисполкому построить еще один такой центр. Но если это будет подземный центр, то нужно понимать, что это удорожание строительства.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Во-первых, на сегодняшний момент «Столица» окупаемая. Во-вторых, на сегодняшний момент грамотно выстроена система реализации продуктов, реализации загрузки. Сейчас «Столица» загружена на 100 %. Есть ряд предприятий, которые хотят зайти на «Столицу», но нет, к сожалению, свободных площадей. Что касается нового объекта, мы знаем, у нас есть определенное задание по постройке нового объекта. Это будет наземный объект (чтобы вы не переживали, что он будет подземным), который сможет вместить гораздо больше белорусских производителей. Я уверена, что в указанный срок он будет введен, и мы сможем еще больше порадовать наших жителей не только по насыщению различными продуктами.

Илона Волынец, СТВ:

Вы имеете в виду иранский долгострой? Надежда Лазаревич:

Да. Поэтому Мингорисполком знает, куда идти, и понимает цели и задачи. Что касается экономического эффекта стройки. Знаете, я могу с вами поспорить, потому что есть строительные объекты, где нецелесообразно рассчитывать экономический эффект, например, больницы и детские сады. Какой там экономический эффект? Там только социальный эффект. И очень отрадно обратить внимание, что, несмотря на санационное давление, несмотря на такие тяжелые два года, которые переживает наша страна, мы не останавливаемся в строительстве социальных объектов, мы поддерживаем нашу социальную отрасль, и никто не видит дисбаланса в поддержке. Более того, с этого месяца принято решение об увеличении пенсии на 10 %.

Сергей Смольский:

Я все-таки переживаю. Я принимал семь бюджетов города как депутат Минского городского совета. Я знаю, как расходуются средства, я знаю, что наш бюджет города социально направленный. Я всегда за него голосовал. Но вопрос в другом. Все-таки это коммерческий объект, а не социальный. Не нужно путать школу и садик с торговым центром.

Надежда Лазаревич:

Никто не путает, я сказала, что он окупаем. Сергей Смольский:

Сегодня – возможно. Если дальше будут развивать торговые центры, их будет все большее, у нас не настолько прирастает население, пойдет перераспределение этого населения покупательских потоков, и все это нужно считать. Почему я об этом говорю? Мы иногда строим, а потом начинаем считать.