«Всё это на полках у нас с вами сегодня присутствует». Повлияли ли санкции на белорусские магазины?

В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город». «Мы приехали из Петербурга». Какие гости посетили «Столицу» и чего не хватает современным покупателям? Подробности здесь.

Кристина Сущеня, СТВ:

Среди тех, кого опросил журналист, очень много гостей, но тем не менее белорусы тоже стали покупать больше отечественного. Удалось ли заменить санкционные позиции?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы смогли перейти к составляющим по импортозамещению по производству средств индивидуальной гигиены, также мы сейчас наращиваем объемы поставки нашим производителям, которые продают белорусскую косметику, и мы это видим уже на полках. Что касается ассортимента сыров, мясных изделий, то все, что мы любили из-за границы привозить какие-то сыры, на сегодняшний момент они находятся тоже на полках наших торговых центров.