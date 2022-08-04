«Всё это на полках у нас с вами сегодня присутствует». Повлияли ли санкции на белорусские магазины?
В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».
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Кристина Сущеня, СТВ:
Среди тех, кого опросил журналист, очень много гостей, но тем не менее белорусы тоже стали покупать больше отечественного. Удалось ли заменить санкционные позиции?
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы смогли перейти к составляющим по импортозамещению по производству средств индивидуальной гигиены, также мы сейчас наращиваем объемы поставки нашим производителям, которые продают белорусскую косметику, и мы это видим уже на полках. Что касается ассортимента сыров, мясных изделий, то все, что мы любили из-за границы привозить какие-то сыры, на сегодняшний момент они находятся тоже на полках наших торговых центров.
Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Тем более мы смогли заменить импорт товаров их дружественных стран. Он у нас за первое полугодие вырос в полтора раза. Понятно, что киви, мандарины, апельсины, бананы у нас не растут, но заменили логистические цепочки, заменили страны, из которых поставляли данные виды продукции. И все это на полках у нас с вами сегодня присутствует. Отрадно заметить, что в этом году у нас пошел рост удельного веса товаров отечественного производства. Наши покупатели вернулись к холодильникам нашего производства, морозильникам, стиральным машинам, тем же плитам.
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