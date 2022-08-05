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Президент Беларуси поздравил личный состав и ветеранов органов финрасследований с 30-летием образования

05 августа 2022 08:15
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Новости Беларуси. Органы финансовых расследований отмечают свое 30-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление по этому случаю работникам подразделений и ветеранам службы направил глава государства.

Президент Беларуси поздравил личный состав и ветеранов органов финрасследований с 30-летием образования-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Совершенствуясь и укрепляясь из года в год, ваша служба решает серьезные задачи по пресечению правонарушений в финансово-экономической сфере, обеспечивая тем самым национальную безопасность и суверенитет Беларуси. В эти непростые времена, когда от эффективности действий каждого из вас в буквальном смысле зависит развитие всего народного хозяйства, а в конечном итоге общественная стабильность и достаток граждан, ваши знания, личная ответственность‚ усердие и верность долгу востребованы как никогда. При этом работу нужно выстраивать системно, действовать на упреждение‚ в полной мере используя возможности современных технологий.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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