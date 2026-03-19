Воскресенский: американцы видят, что в Беларуси «благодатная почва» для переговоров

Юрий Воскресенский, политолог:

Американцы видят, что здесь благодатная почва для любых переговоров. Было бы неплохо перенести российско-украинские переговоры именно в Минск. И плевать, что скажут лимитрофы и марионеточные режимы, и марионетки Британии, которые сидят в Киеве. Если Дональд захочет, они будут это делать как миленькие. Минск – самое лучшее место для переговоров по России и по Украине. Поэтому это замечательно, что у нас есть такие контакты. Замечательно, что американцы идут навстречу. Мы прекрасно понимаем, что ждать чего-то сильно доброго от них нельзя. Они же, наверное, идут навстречу, попытавшись, может быть, оттянуть Беларусь от России.

Но Президент же сразу сказал неоднократно и публично: вопросы по России и Китаю во избежание ссор просто не задавайте. Поэтому Коул ведет абсолютно правильную политику, как медиатор. Они решают вопросы, понятно, прежде всего не только о том, как оттянуть Беларусь от России. Это невозможно. Это мы скорее их притянем к России, их с Коулом и с его шефом, чем они нас оттянут.

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