Александра Саснович не смогла выйти во второй круг турнира в Майами

Недолгим получился турнирный путь у Александры Саснович в основной сетке теннисного тысячника в Майами. Белоруска капитулировала в первом же поединке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дальше ее не пустила Паула Бадоса. Встреча продолжалась 1 час и 50 минут. Счет по партиям – 7:5, 6:3 в пользу испанской спортсменки. Ее характеристика матча впечатляет: 11 эйсов. Для сравнения: у второй ракетки страны только один. Также Саснович допустила шесть двойных ошибок, слабо подавала первую подачу 60 % и реализовала 2 брейк-поинта. Таким образом, в основе осталась лишь Арина Соболенко. Она стартует со второго круга.