«Мы приехали из Петербурга». Какие гости посетили «Столицу» и чего не хватает современным покупателям?

В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

В последние две недели все внимание было приковано к торговому центру «Столица». Если есть предложение собрать шоурум отечественных товаров, значит есть спрос у жителей большого города на это. Илона Волынец, СТВ:

Был глава государства в «Столице». Всем, конечно, интересно, что осталось за кадром.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Нет возможности быть за кадром, потому что с момента входа Александра Григорьевича в «Столицу» было полное присутствие прессы и всех жителей Минска, которые в это время оказались в «Столице». И у каждого из нас есть телефоны, все снимали, фотографировали. Александр Григорьевич очень активно общался и с покупателями «Столицы», слушал замечания, предложения наших покупателей и, конечно же, интересовался развитием той или иной отрасли, в которое предприятие он заходил. Самое главное, что мы смогли показать, что бренд «Купляйце беларускае» работает. И на сегодняшний момент это не просто одного дня, а сейчас мы подтверждаем, мы сейчас это видим по среднему человеку, что за последний месяц выросли объемы покупателей и покупаемых продуктов.

Илона Волынец:

Предлагаю посмотреть небольшой опрос минчан. Наши журналисты спросили, как же им ассортимент в «Столице», может, чего не хватает. – Я всем довольна.

– Что-то молодежного.

– И скамеек побольше. Сидеть негде.

– Нам всего хватило. Мы приехали из Петербурга и смотрим только белорусские товары, и все нам нравится.

– Для иностранцев еду, а этого мы хотим.

– Рестораны иностранной кухни?

– Да.

– А здесь вы покупаете одежду белорусских брендов?

– Да, покупаю, мне нравится. И качество хорошее, и недорого.

– Я гость вашей столицы, из России. Я здесь второй раз, мне нравится.