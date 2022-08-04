«Мы приехали из Петербурга». Какие гости посетили «Столицу» и чего не хватает современным покупателям?
В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
В последние две недели все внимание было приковано к торговому центру «Столица». Если есть предложение собрать шоурум отечественных товаров, значит есть спрос у жителей большого города на это.
Илона Волынец, СТВ:
Был глава государства в «Столице». Всем, конечно, интересно, что осталось за кадром.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Нет возможности быть за кадром, потому что с момента входа Александра Григорьевича в «Столицу» было полное присутствие прессы и всех жителей Минска, которые в это время оказались в «Столице». И у каждого из нас есть телефоны, все снимали, фотографировали. Александр Григорьевич очень активно общался и с покупателями «Столицы», слушал замечания, предложения наших покупателей и, конечно же, интересовался развитием той или иной отрасли, в которое предприятие он заходил. Самое главное, что мы смогли показать, что бренд «Купляйце беларускае» работает. И на сегодняшний момент это не просто одного дня, а сейчас мы подтверждаем, мы сейчас это видим по среднему человеку, что за последний месяц выросли объемы покупателей и покупаемых продуктов.
Илона Волынец:
Предлагаю посмотреть небольшой опрос минчан. Наши журналисты спросили, как же им ассортимент в «Столице», может, чего не хватает.
– Я всем довольна.
– Что-то молодежного.
– И скамеек побольше. Сидеть негде.
– Нам всего хватило. Мы приехали из Петербурга и смотрим только белорусские товары, и все нам нравится.
– Для иностранцев еду, а этого мы хотим.
– Рестораны иностранной кухни?
– Да.
– А здесь вы покупаете одежду белорусских брендов?
– Да, покупаю, мне нравится. И качество хорошее, и недорого.
– Я гость вашей столицы, из России. Я здесь второй раз, мне нравится.
– Мы ходим довольно часто, потому что недалеко наши учебные заведения. Мы здесь и гуляем, и празднуем день рождения, и кушаем, и покупаем себе одежду, то есть это наш любимый торговый центр.
«Зарплаты хватит, наверное». Сколько нужно потратить, чтобы собрать школьника, и от чего это зависит? Подробности здесь.