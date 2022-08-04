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«Мы приехали из Петербурга». Какие гости посетили «Столицу» и чего не хватает современным покупателям?

04 августа 2022 15:30
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В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».  

«Мы приехали из Петербурга». Какие гости посетили «Столицу» и чего не хватает современным покупателям?-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
В последние две недели все внимание было приковано к торговому центру «Столица». Если есть предложение собрать шоурум отечественных товаров, значит есть спрос у жителей большого города на это.  

Илона Волынец, СТВ:  
Был глава государства в «Столице». Всем, конечно, интересно, что осталось за кадром.  

«Мы приехали из Петербурга». Какие гости посетили «Столицу» и чего не хватает современным покупателям?-4

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Нет возможности быть за кадром, потому что с момента входа Александра Григорьевича в «Столицу» было полное присутствие прессы и всех жителей Минска, которые в это время оказались в «Столице». И у каждого из нас есть телефоны, все снимали, фотографировали. Александр Григорьевич очень активно общался и с покупателями «Столицы», слушал замечания, предложения наших покупателей и, конечно же, интересовался развитием той или иной отрасли, в которое предприятие он заходил. Самое главное, что мы смогли показать, что бренд «Купляйце беларускае» работает. И на сегодняшний момент это не просто одного дня, а сейчас мы подтверждаем, мы сейчас это видим по среднему человеку, что за последний месяц выросли объемы покупателей и покупаемых продуктов.  

«Мы приехали из Петербурга». Какие гости посетили «Столицу» и чего не хватает современным покупателям?-7

Илона Волынец:  
Предлагаю посмотреть небольшой опрос минчан. Наши журналисты спросили, как же им ассортимент в «Столице», может, чего не хватает.  

Я всем довольна.  

«Мы приехали из Петербурга». Какие гости посетили «Столицу» и чего не хватает современным покупателям?-10

– Что-то молодежного.  
– И скамеек побольше. Сидеть негде.  

«Мы приехали из Петербурга». Какие гости посетили «Столицу» и чего не хватает современным покупателям?-13

– Нам всего хватило. Мы приехали из Петербурга и смотрим только белорусские товары, и все нам нравится.  

«Мы приехали из Петербурга». Какие гости посетили «Столицу» и чего не хватает современным покупателям?-16

– Для иностранцев еду, а этого мы хотим.  
– Рестораны иностранной кухни?  
– Да.  
– А здесь вы покупаете одежду белорусских брендов?  
– Да, покупаю, мне нравится. И качество хорошее, и недорого.  

«Мы приехали из Петербурга». Какие гости посетили «Столицу» и чего не хватает современным покупателям?-19

– Я гость вашей столицы, из России. Я здесь второй раз, мне нравится.  

«Мы приехали из Петербурга». Какие гости посетили «Столицу» и чего не хватает современным покупателям?-22

– Мы ходим довольно часто, потому что недалеко наши учебные заведения. Мы здесь и гуляем, и празднуем день рождения, и кушаем, и покупаем себе одежду, то есть это наш любимый торговый центр.  

«Зарплаты хватит, наверное». Сколько нужно потратить, чтобы собрать школьника, и от чего это зависит? Подробности здесь.  

# Торговля в Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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