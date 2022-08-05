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В лидерах уборочной Брестская область. Сколько зерна собрали аграрии белорусских регионов?

05 августа 2022 08:21
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Новости Беларуси. По информации Минсельхозпрода, к 5 августа намолот зерна нового урожая в Беларуси составляет почти 2,5 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К массовой уборке приступили все регионы страны. Обработано порядка 30 % к уборочной площади.

В лидерах уборочной Брестская область. Сколько зерна собрали аграрии белорусских регионов?-1

В лидерах кампании Брестский регион – каравай области уже превысил 750 тысяч тонн, при этом убрана только половина хлебной нивы. А вот самые урожайные поля – в Гродненской области – свыше 53 центнеров зерна на круг собирают аграрии.

В силу того, что сроки уборочной в 2022 году сдвинулись, дорога каждая минута. Работы в полях начинаются с рассветом и продолжаются до первой росы. Собрать урожай без потерь – главная задача аграриев. Это подчеркивает Президент. В условиях продовольственного кризиса страна должна обеспечить себя всем необходимым.

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# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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