«Минчанка-2» одержала 3-ю кряду викторию в Молодежной волейбольной лиге России

«Минчанка-2» продолжает штамповать победы во втором финальном этапе Молодежной волейбольной лиги России. Девушки одержали 3-ю кряду викторию, сообщили в программе «СТВ-спорт». На сей раз над «Протоном-2».

Россиянки сопротивлялись активно, но мастерство горожанок было неоспоримым – 25:20, 25:20 и 25:18. Таким образом, наш клуб остается единственным, кто еще не терял очки в этом туре. Успех вывел подопечных Ольги Пальчевской на первое место в таблице. В субботу придется помериться силами с Тулицей. Напомним, в прежние годы «Минчанка-2» была чемпионом, а также обладателем серебра.