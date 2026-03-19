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«Минчанка-2» одержала 3-ю кряду викторию в Молодежной волейбольной лиге России

19 марта 2026 20:12
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«Минчанка-2» продолжает штамповать победы во втором финальном этапе Молодежной волейбольной лиги России. Девушки одержали 3-ю кряду викторию, сообщили в программе «СТВ-спорт». На сей раз над «Протоном-2». 

Россиянки сопротивлялись активно, но мастерство горожанок было неоспоримым – 25:20, 25:20 и 25:18. Таким образом, наш клуб остается единственным, кто еще не терял очки в этом туре. Успех вывел подопечных Ольги Пальчевской на первое место в таблице. В субботу придется помериться силами с Тулицей. Напомним, в прежние годы «Минчанка-2» была чемпионом, а также обладателем серебра.

# Спортивные соревнования # Волейбол

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