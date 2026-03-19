От искры разгорелось пламя – с начала 2026-го в Беларуси произошло более 300 природных пожаров

Весна в этом году радует обилием солнца и высокими дневными температура. Но вместе с теплом в стране увеличилось количество природных пожаров. С начала года зафиксировано уже более трехсот возгораний в лесах и на открытых территориях. И в большинстве случаев причина одна – человеческая беспечность: неосторожное обращение с огнем, брошенные окурки, непотушенные костры. Последствия – не только выгоревшие гектары, но и утраченные дома, гибель животных и серьезный ущерб экосистемам. В этих условиях лесная охрана работает в режиме повышенной готовности, усиливая контроль и реагирование. Как сегодня противостоят огненной угрозе –репортаж Галины Буро.

В Шумилинском районе, в деревне Ровное огонь уничтожил частное домовладение и хозпостройку. Причиной трагедии стала банальная неосторожность. Хозяйка сжигала сухую растительность на своем участке. От искры разгорелось пламя.

Пострадавшая:

Думаю, выйду от дома так ладненько. Запалила травинку эту несчастную. А сарай этот большой. Обернулась назад – смотрю, прямо дым с камина идет. Я в хату, а там уже огонь.

Это первое ЧП в текущем году в Витебской области из-за выжигания сухой растительности. При этом на западе и юго-западе страны пожароопасный сезон уже в самом разгаре, что требует повышенной бдительности от граждан. Выжженная земля, площадью почти в гектар, черный пепел и едкий запах гари – так теперь выглядит часть леса и поля в Слонимском районе. Пожар был низовой – в огне погибли растения, насекомые, мелкие животные. Выживут ли обгоревшие деревья – вопрос остается открытым.

Повреждена кора. Но спустя 10-15 дней любому лесоводу будет визуально видно, приехав сюда на место, будет ли это насаждение и это дерево жить. На беду мало надо – хватило одной спички. Ее небрежно бросил местный житель, когда после застолья возвращался домой через поле. Пламя вспыхнуло моментально – огонь угрожал лесу и ближайшим деревням. Работники лесхоза сработали оперативно – не допустили распространение стихии.

Илья Хилько, главный лесничий Слонимского лесхоза:

Поступило сообщение в Слонимский лесхоз дежурному от РОЧС о сельхозпале и угрозе лесному фонду. Незамедлительно была дана команда к выезду пожарной команды. Огонь распространялся в стороны, но мы успели при помощи тракторной техники отпахать, остановить. Составлен административный протокол на человека за нарушение правил пожарной безопасности.