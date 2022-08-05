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Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Поставском районе. Какие предприятия он посещает?

05 августа 2022 07:51
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа с рабочей поездкой в Поставском районе. В графике главы государства посещение нескольких объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – хозяйство «Хотилы-Агро», Поставский молочный завод, на котором пройдет большое совещание на тему развития агропромышленных объединений Витебской области. В их составе – 137 организаций.

Что касается хозяйства «Хотилы-Агро», это ведущее аграрное предприятие в районе, занимающее лидирующие позиции в производстве сельхозпродукции. Здесь выращивают зерновые культуры, занимаются развитием животноводства и производством молока.

Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Поставском районе. Какие предприятия он посещает?-1

Работать успешно по схеме замкнутого цикла помогают дисциплина и технологии. К слову, в хозяйстве в числе первых в области построили роботизированную ферму. Молочно-товарный комплекс ввели в эксплуатацию в 2020 году. И сейчас здесь рекордные удои.

Разумеется, не обойдется без доклада о ситуации в полях. Президента проинформируют о ходе уборочной.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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