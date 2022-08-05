Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Поставском районе. Какие предприятия он посещает?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа с рабочей поездкой в Поставском районе. В графике главы государства посещение нескольких объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – хозяйство «Хотилы-Агро», Поставский молочный завод, на котором пройдет большое совещание на тему развития агропромышленных объединений Витебской области. В их составе – 137 организаций.

Что касается хозяйства «Хотилы-Агро», это ведущее аграрное предприятие в районе, занимающее лидирующие позиции в производстве сельхозпродукции. Здесь выращивают зерновые культуры, занимаются развитием животноводства и производством молока.