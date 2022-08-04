Прямой эфир

«Зарплаты хватит, наверное». Сколько нужно потратить, чтобы собрать школьника, и от чего это зависит?

04 августа 2022 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».  

«Зарплаты хватит, наверное». Сколько нужно потратить, чтобы собрать школьника, и от чего это зависит?-1

Илона Волынец, СТВ:  
Какую школьную форму перелагают детям, что они выбирают и сколько стоит новый лук к 1 сентября? Карина Верховцева отправилась на школьный шопинг.  

«Зарплаты хватит, наверное». Сколько нужно потратить, чтобы собрать школьника, и от чего это зависит?-4

Ольга Ананьева:  
Сейчас уже постарше стали, что-то помоднее хочется.  

«Зарплаты хватит, наверное». Сколько нужно потратить, чтобы собрать школьника, и от чего это зависит?-7

Ольга Михайловна вместе с дочкой накручивают очередной километр вдоль торговых рядов. Шопинг-лист длинный. Подготовка к новому учебному году – еще тот квест.  

«Зарплаты хватит, наверное». Сколько нужно потратить, чтобы собрать школьника, и от чего это зависит?-10

Ольга Ананьева:  
Тяжело выбрать. Ассортимент огромный, но тяжеловато. Хочется больше спокойного, однотонного. Как-то много клетки, ромбов. А молодежь хочет построже. Карманы ей не нравятся. Но тут же на вкус и цвет.  

В планах базовый набор: классическая белая рубаки, жилет, брюки и жакет. С 1 сентября в гардеробе белорусских школьников никаких джинсов и баек. Еще в начале лета Министерство образования анонсировало: каждое учреждение должно иметь свою форму и отличительный элемент.  

«Зарплаты хватит, наверное». Сколько нужно потратить, чтобы собрать школьника, и от чего это зависит?-13

Карина Верховцева, корреспондент:  
Какой бюджет нужно закладывать родителям, чтобы одеть ребенка в школу?  

Ольга Ананьева:  
Я даже не знаю. Зарплаты хватит, наверное.  

«Зарплаты хватит, наверное». Сколько нужно потратить, чтобы собрать школьника, и от чего это зависит?-16

Татьяна Дубовская, заведующая магазином одежды:  
Здесь тоже все очень индивидуально, потому что у кого-то должен быть комплект: брюки, сорочка, жилет; у девочек – блузка, сарафан. Поэтому по ценам тут тоже очень индивидуально.  

Примечательно, что в «Столице» одеваются не только минские школьники. Белорусскую форму в новом учебном году наденут и ребята из других стран. А выбрать есть из чего. В ассортименте более 220 моделей.  

«Зарплаты хватит, наверное». Сколько нужно потратить, чтобы собрать школьника, и от чего это зависит?-19

Татьяна Дубовская:  
Конечно, качество белорусского производства все-таки отличается. Насколько мы наслышаны, видим, чувствуем сейчас покупателя, потому что белорусское им очень нравится. Специально приезжают, сейчас очень активно закупается Россия.  

«Зарплаты хватит, наверное». Сколько нужно потратить, чтобы собрать школьника, и от чего это зависит?-22

Тем временем семиклассница Анастасия в активном поиске школьного наряда. Стильный образ остается дополнить модной обувью, а это еще не один час примерок. Благо, витрины магазинов рисуют ясную картину: ассортимент огромен. Тем более последний месяц лета обещает хорошие скидки.  

«Мы приехали из Петербурга». Какие гости посетили «Столицу» и чего не хватает современным покупателям? Подробности здесь.  

# Торговля в Беларуси # общество # Илона Волынец # Карина Верховцева # Ольга Ананьева # Татьяна Дубовская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Белорусский фонд мира» призвал мировое сообщество отказаться от санкций
04 августа 2022 14:48

«Белорусский фонд мира» призвал мировое сообщество отказаться от санкций

Проект «Шаг к успеху» заглянул в лагерь «Горизонт». Каких артистов могли увидеть ребята?
04 августа 2022 14:41

Проект «Шаг к успеху» заглянул в лагерь «Горизонт». Каких артистов могли увидеть ребята?

Школьная бизнес-компания продает комнатные цветы и продукцию из лозы в Минской области
04 августа 2022 14:37

Школьная бизнес-компания продает комнатные цветы и продукцию из лозы в Минской области