«Зарплаты хватит, наверное». Сколько нужно потратить, чтобы собрать школьника, и от чего это зависит?

В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Какую школьную форму перелагают детям, что они выбирают и сколько стоит новый лук к 1 сентября? Карина Верховцева отправилась на школьный шопинг.

Ольга Ананьева:

Сейчас уже постарше стали, что-то помоднее хочется.

Ольга Михайловна вместе с дочкой накручивают очередной километр вдоль торговых рядов. Шопинг-лист длинный. Подготовка к новому учебному году – еще тот квест.

Ольга Ананьева:

Тяжело выбрать. Ассортимент огромный, но тяжеловато. Хочется больше спокойного, однотонного. Как-то много клетки, ромбов. А молодежь хочет построже. Карманы ей не нравятся. Но тут же на вкус и цвет. В планах базовый набор: классическая белая рубаки, жилет, брюки и жакет. С 1 сентября в гардеробе белорусских школьников никаких джинсов и баек. Еще в начале лета Министерство образования анонсировало: каждое учреждение должно иметь свою форму и отличительный элемент.

Карина Верховцева, корреспондент:

Какой бюджет нужно закладывать родителям, чтобы одеть ребенка в школу? Ольга Ананьева:

Я даже не знаю. Зарплаты хватит, наверное.

Татьяна Дубовская, заведующая магазином одежды:

Здесь тоже все очень индивидуально, потому что у кого-то должен быть комплект: брюки, сорочка, жилет; у девочек – блузка, сарафан. Поэтому по ценам тут тоже очень индивидуально. Примечательно, что в «Столице» одеваются не только минские школьники. Белорусскую форму в новом учебном году наденут и ребята из других стран. А выбрать есть из чего. В ассортименте более 220 моделей.

Татьяна Дубовская:

Конечно, качество белорусского производства все-таки отличается. Насколько мы наслышаны, видим, чувствуем сейчас покупателя, потому что белорусское им очень нравится. Специально приезжают, сейчас очень активно закупается Россия.