Андрей Лазуткин: «Западную разведку интересует, что мы делаем вне Беларуси»

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда вам рассказывают, что девочка ставила фотоловушки на железной дороге и это работа разведки, это для дураков, которые смотрят фильмы или сериалы и думают, что так все устроено. Реально западную разведку интересует, что мы делаем вне Беларуси, какие у нас связи экономические, что касается поставок вооружения, наших сырьевых вопросов, поставок экспортных удобрений и прочего. Вот это пытается выявить западная разведка. Их всех интересует, а что там в Зимбабве мы делаем. Когда нам говорят, что там сельское хозяйство, детское питание будем поставлять. Запад не детское питание интересует, их интересуют все остальные проекты. И они все время под это пытаются накопать что-то, но поскольку есть некие правила приличия, то они говорят: это не разведка, это расследовательский центр, там журналисты что-то расследуют. Конечно, они сворой бегают за Шейманом и пытаются понять, что же мы там делаем. Тактика захихикать, типа дурачки белорусы, поехали в Африку что-то делать. Черный континент, ничего нет, там все нищие, но сами очень внимательно смотрят, а что мы там делаем.

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