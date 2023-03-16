«Вы там никто». Могут ли поляки обменять ненужных белорусов на своих людей?

Андрей Лазуткин, политолог:

Шпионы – это такая вещь, которую часто обменивают. Понятно, что чтобы что-то хорошо обменять, нужно доказать, что это имеет ценность. Если вы берете девочку с поличным, надо сразу показывать: ага, вот она ведет с Азаренком переговоры, вот она смотрела стрим, вот она собиралась шашку тротиловую закладывать. Это все надо сразу вываливать, потому что если дальше речь идет об обмене каком-то, то вот товар, вот купец. А так вы еще задержите 10 наших змагаров, мы их будем на кого-то здесь менять? Нет, конечно. Наслаждайтесь, вы же сами поехали в эту прекрасную Польшу, теперь вы понимаете, что вы там никто. Если контрразведка решит вас обменять на кого-то... Потому что им плевать, как ваша жизнь сложится, будете вы гражданином Польши или нет, или можно таких же украинцев набрать в два раза больше, и они будут еще лучше и дешевле работать, чем вы. Вы там не нужны, вас при необходимости обменяют, отправят на родину к режиму.

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