Прямой эфир

«Вы там никто». Могут ли поляки обменять ненужных белорусов на своих людей?

16 марта 2023 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим скандал в Польше с поимкой «шпионов», а также обсудим новости с фронта специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев.

«Вы там никто». Могут ли поляки обменять ненужных белорусов на своих людей?-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Шпионы – это такая вещь, которую часто обменивают. Понятно, что чтобы что-то хорошо обменять, нужно доказать, что это имеет ценность. Если вы берете девочку с поличным, надо сразу показывать: ага, вот она ведет с Азаренком переговоры, вот она смотрела стрим, вот она собиралась шашку тротиловую закладывать. Это все надо сразу вываливать, потому что если дальше речь идет об обмене каком-то, то вот товар, вот купец. А так вы еще задержите 10 наших змагаров, мы их будем на кого-то здесь менять? Нет, конечно. Наслаждайтесь, вы же сами поехали в эту прекрасную Польшу, теперь вы понимаете, что вы там никто. Если контрразведка решит вас обменять на кого-то... Потому что им плевать, как ваша жизнь сложится, будете вы гражданином Польши или нет, или можно таких же украинцев набрать в два раза больше, и они будут еще лучше и дешевле работать, чем вы. Вы там не нужны, вас при необходимости обменяют, отправят на родину к режиму.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

В 2020-м Беларусь могла стать второй Украиной! Обсудили Азарёнок и Макаревич

«Произошёл бы такой раздрай». Что было бы сейчас с Беларусью, если бы не выбрали Президента Лукашенко?

Азарёнок: вся политическая элитка была против народно избранного Президента

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Лазуткин: «Западную разведку интересует, что мы делаем вне Беларуси»
16 марта 2023 17:56

Андрей Лазуткин: «Западную разведку интересует, что мы делаем вне Беларуси»

«Будем вместе бороться против их дьявольской политики». Иранский журналист рассказал, что думает о Беларуси
15 марта 2023 18:56

«Будем вместе бороться против их дьявольской политики». Иранский журналист рассказал, что думает о Беларуси

От «неопытного Володи» до «гниды». Как белорусско-украинские отношения оказались в худшей точке за 30 лет?
14 марта 2023 19:35

От «неопытного Володи» до «гниды». Как белорусско-украинские отношения оказались в худшей точке за 30 лет?