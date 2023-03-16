«Мы поехали на каникулы на военную базу». Почему новость о белорусских шпионах на украинской границе – маразм Запада?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим скандал в Польше с поимкой «шпионов», а также обсудим новости с фронта специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Станислав Жарин выступил с громким заявлением. У них это по-другому называется, но мы будем называть по примеру Пилсудского: дефензива отчиталась о серьезнейшей специальной операции, они выявили белорусских и российских шпионов, которые фотографировали железную дорогу и отправляли шифровку прямо в Кремль, во Дворец Независимости. Наверное, они потом готовы были захватить всю Польшу, но тут доблестные жаўнеры их задержали. Кто же это? Это 18-летняя белорусская студентка, которая там учится. Дуда, после победы над иракскими детьми эта следующая. Медаль надо дать за поимку такого шпиона. Это покруче, чем иракские дети, мне кажется. И ее молодой человек, еще человек постарше, который долгое время проживал в Украине, но это то, что касается белорусских граждан. А они там устроили целый шабаш. Просто дичь какая-то. Андрей, что вы думаете по этому поводу?

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы упомянули ФСБ и КГБ. Скорее всего, окажется, что якобы они работали на ГРУ. Сегодня все западные информационные операции раскручиваются именно против российской военной разведки. Они же якобы военную технику фотографировали. Значит, ГРУ. Дальше, как со Скрипалями, будут такими порциями раскручивать этот скандал. Что касается людей, конечно, вызывает большие вопросы. То, что это граждане Беларуси и России, – мы же точно не знаем. Они сказали, что некие жители Востока. Мы знаем, что трое наших граждан. А кто остальные? Григорий Азаренок:

Уже выступили родители, родные, близкие – все уже рассказали, что это дичь, бред. Достаточно посмотреть фотографии. Довольно же быстро выяснили, что у человека за душой. То есть она была в 2020 году вполне себе нормальной змагаркой, верила в европейскую демократию, уехала учиться в святую Польшу, а тут ее паны бац – и назначили шпионкой.