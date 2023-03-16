«Мы поехали на каникулы на военную базу». Почему новость о белорусских шпионах на украинской границе – маразм Запада?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим скандал в Польше с поимкой «шпионов», а также обсудим новости с фронта специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Станислав Жарин выступил с громким заявлением. У них это по-другому называется, но мы будем называть по примеру Пилсудского: дефензива отчиталась о серьезнейшей специальной операции, они выявили белорусских и российских шпионов, которые фотографировали железную дорогу и отправляли шифровку прямо в Кремль, во Дворец Независимости. Наверное, они потом готовы были захватить всю Польшу, но тут доблестные жаўнеры их задержали. Кто же это? Это 18-летняя белорусская студентка, которая там учится. Дуда, после победы над иракскими детьми эта следующая. Медаль надо дать за поимку такого шпиона. Это покруче, чем иракские дети, мне кажется. И ее молодой человек, еще человек постарше, который долгое время проживал в Украине, но это то, что касается белорусских граждан. А они там устроили целый шабаш. Просто дичь какая-то. Андрей, что вы думаете по этому поводу?
Андрей Лазуткин, политолог:
Вы упомянули ФСБ и КГБ. Скорее всего, окажется, что якобы они работали на ГРУ. Сегодня все западные информационные операции раскручиваются именно против российской военной разведки. Они же якобы военную технику фотографировали. Значит, ГРУ. Дальше, как со Скрипалями, будут такими порциями раскручивать этот скандал. Что касается людей, конечно, вызывает большие вопросы. То, что это граждане Беларуси и России, – мы же точно не знаем. Они сказали, что некие жители Востока. Мы знаем, что трое наших граждан. А кто остальные?
Григорий Азаренок:
Уже выступили родители, родные, близкие – все уже рассказали, что это дичь, бред. Достаточно посмотреть фотографии. Довольно же быстро выяснили, что у человека за душой. То есть она была в 2020 году вполне себе нормальной змагаркой, верила в европейскую демократию, уехала учиться в святую Польшу, а тут ее паны бац – и назначили шпионкой.
Андрей Лазуткин:
Да, я считаю, что какая-то неполная группа. То есть там нужны китаец, иранец, курт, который перебегал границу, зимбабвиец, который от Шеймана с письмом был словлен. Удивляет, конечно. Подумайте: вам надо фотографировать железную дорогу, кого вы туда отправите, под Жешув? Это почти возле украинской границы. Двух студентов из Варшавы вы туда отправите, которые как объяснят там свое присутствие, что мы поехали на каникулы на военную базу, на аэродром? Нет какой-то легенды правдоподобной. Я поверю, что это какая-то польская провокация. Какой-то был поляк, который с ними общался, мог предложить им какую-то работу, а они могли на что-то согласиться. Это максимум, как можно все это связать в одно.
Но как делают наши польские братья? Они вбросили первичную информацию, дальше они посмотрят передачи Азаренка, передачи на БТ, на ОНТ, СТВ, скорректируют эту версию немножко, чтобы она выглядела более правдоподобно: ага, вы раскопали, что она змагарка, так, может, она к нам внедрилась, мы найдем подтверждение, что это была такая зашифровка, чтобы никто на нее не подумал. Хотя, наверное, если там поскрести любого, кто в Варшаве сегодня обитает, – они все ходили на акции, я уверен, все читали экстремистские каналы, все на них подписаны. Бери любого – не ошибешься. Будет бывший или действующий змагар.
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