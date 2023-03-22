Делают миниатюры усадеб и дворцов. Посмотрите, какие уникальные проекты создают минские школьники

Навигатор в прошлое. Мечтали совершить путешествие по белорусским усадьбам-дворцам и почувствовать себя в другой эпохе? Приглашаем в удивительное место – музей миниатюрной архитектуры и живописи в 75-й гимназии имени Масленникова. Все макеты – детище проекта «Нам засталася Спадчына». Они создавались ювелирно и с душой выпускниками альма-матер. Большинство из которых связывают свою жизнь с архитектурой, живописью, графическим дизайном, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виноградинки на свету. Вот здесь я бы еще сделала кустик цветущий. Познавать Беларусь и восстанавливать по крупицам утраченное наследие начали с 2000 года. Знакомимся с идейным вдохновителем.

Татьяна Войтенко, учитель изобразительного искусства Гимназии № 75 г. Минска имени Масленикова П. В., отличник образования Республики Беларусь:

Наши выпускники всегда выполняли в течение 11 класса официально называемую итоговую работу по композиции. И вот мы заинтересовались тем, вернее, вначале мальчик приехал, это усадьба Краски, и он рассказал, что мы ездим все время на дачу мимо, а оно разрушается и разрушается, такое красивое. Решили восстановить эту усадьбу. Вначале сделали ее только в белом материале, только в ватмане. Тогда мы решили, что вот таких заброшенных усадеб, разрушенных очень много. Значит есть смысл восстановить их. И чтобы не пропала работа, подарить этот макет тем, кому он нужен. Это местечковым музеям, районным музеям.

Вагончик тронулся, и начались исследовательские экспедиции по всей стране. Во главе с Татьяной Васильевной гимназисты выезжали на место, фотографировали, обмеряли, беседовали с местными жителями, историками, изучали архивы. За 20 лет подарили миру порядка 50 макетов, 32 из которых сияют в музеях по всей стране. Семково, Савичи, Жемыславль, Дукоры и другие исторические памятники воскресли в талантливых руках. В ход идет все: поролон, текстиль, картон и бесконечное желание творить.

Татьяна Войтенко:

Вот вы представьте: мы имеем какие-то развалины, кусок колонны, фундамента и старинные фото XIX века. Вот как можно по этому всему восстановить размеры? Конечно, это сложно. Это математика, это расчеты. Мои ученики вообще только полгода считают. Мы работаем в масштабе 1:100. У меня в пятом классе они делают такие цветочки. В шестом классе делают геометрические фигуры, в седьмом классе они уже делают свои маленькие кафе, в восьмом классе они делают архитектурное оформление водоемов, потом они уже в десятом классе делают макеты изучения разных архитектурных стилей. Только после этого, те, кто этим увлекается, уже начинают работать серьезно. Беларусь в миниатюре разрослась, достойную коллекцию макетов стали презентовать на выставках. На богатой почве решили создать клуб юных экскурсоводов. Ученики 8-9 классов с энтузиазмом проводят экскурсии для гостей. Проводники в прошлое откроют немало тайн и легенд. Отматываем пленку назад и отправляемся в захватывающее турне по маршруту Быховский замок – Теребежов – Миоры – Хатынь.

София Гончар, учащаяся 9 класса Гимназии № 75 г. Минска имени Масленикова П.В.:

Могу рассказать про Быховский замок. Он был построен в 1590-м году, но был построен его деревянный вариант, строительство самого каменного замка закончилось в 1619 году. После смерти Яна Хаткевича замок перешел Яну Сапеге. После 11-месячной осады в ходе реформ Петра І замок был передан государству и стал постепенно ветшать. Замок был окончательно разрушен в 2004 году при пожаре.

Елизавета Расюк, учащаяся 8 класса Гимназии № 75 г. Минска имени Масленикова П.В.:

Перед вами находится усадьба, которая располагалась в городе Теребежов Столинского района. В 1892-м при разделе больших владений Цезаря Олеши Теребежов перешел его сыну, которого также звали Цезарь. Цезарь из-за любви к своей жене начал строительство дворца по проекту архитектора Юлиана Лисицкого. В 1908 году возвысилось в парке старое неоготическое сооружение усложненной композиции. Со слов местных жителей, во дворце было 75 комнат, разных по форме и оформлению. В них находилась мебель, привезенная из Петербурга в 5 вагонах, после 1911 года Мария продала имение и выехала в Варшаву. Есть легенда, что Цезарь обанкротился, из-за чего он наложил на себя руки. В 1943-м дворец был взорван немцами.

Мила Васильева, учащаяся 8 класса Гимназии № 75 г. Минска имени Масленикова П.В.:

Вам представлен макет-реконструкция костела Вознесения Девы Марии. Он величаво возвышается над городом Миоры. В 1905 – 1907 годах по проекту Филипповича-Дубовика было возведено это здание. В 1951 году оно было отдано под зернохранилище. Однако в 1956-м приверженцы католической веры смогли посещать его из-за настоятеля, который смог вернуть внутреннее убранство. В нем представлены мемориальные таблички Святополков Мирских, а также такие фрески XIX века, как Иосиф с младенцем.

Анна Поляк, учащаяся 8 класса Гимназии № 75 г. Минска имени Масленикова П.В.:

Мы можем увидеть создателей макета деревни Хатынь. Делать макет было сложно, так как мы знаем, что во время трагедии выжило только 6 человек. Вот эта главная дорога в деревне, по которой предположительно ехали фашисты, прежде чем загнать жителей в сарай. Тот самый сарай, в котором были сожжены 149 жителей деревни Хатынь. Продолжение следует. Экспозиция пополняется новыми шедеврами. Для них гимназисты создали отдельную карту. Геометки будут только расширяться. В перспективе свой музей, чтобы помнили и гордились богатейшим наследием.