«Мы должны создавать здесь альтернативу». Почему у нас должны быть технологии для кибербезопасности?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. У нас в гостях депутат Сергей Клишевич. Обсудим эффективность ВНС как органа власти, президентские выборы – 2024 и народную демократию. Затронем актуальное за границей – планы Киева создать «грязную бомбу». Готова ли армия Беларуси дать отпор любому противнику – еще одна тема разговора.

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, действительно, Беларусь столкнулась и в 2020, и в 2021 годах с гибридными атаками, хакерскими атаками. Мне всегда смешно, когда говорят, что три каких-то мальчика-энтузиаста взламывают целые государственные базы данных. Понятно, что это делают натовские спецслужбы, очень подкованные в этом, которые много лет этим занимаются. Сейчас разрабатываются меры по защите. Что вы по этому поводу думаете?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня понимаем, что те, кто взламывает, они же это и создавали, они же и продвигали эти процессы. И те, кто сегодня покупал, а не разрабатывал свое, тот сегодня заложник ситуации, потому что это так, как и с комбайнами: тебе сегодня в Беларуси, в России никто не продаст комбайны, потому что, во-первых, сами стали меньше производить (промышленный, экономический кризис наступил, энергетический в Европе), а во-вторых, санкции ввели. То же самое и здесь. А мы в это дело вкладывались. У нас есть ученые, которые готовы это все дело заменить. Если мы только прекратим пользоваться чужим, американским, а мозги наших ребят работают не хуже сегодня, чем те же американские, китайские или японские. Мы должны создавать здесь альтернативу. А если еще вместе со своими союзниками… Но я бы здесь все же делал упор на свое, что можно уже тогда, конечно, брать у наших стран-союзниц. Здесь пример – Китай, когда государство вкладывается в свое, и никакие технологии…