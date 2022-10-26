«Мы должны создавать здесь альтернативу». Почему у нас должны быть технологии для кибербезопасности?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. У нас в гостях депутат Сергей Клишевич. Обсудим эффективность ВНС как органа власти, президентские выборы – 2024 и народную демократию. Затронем актуальное за границей – планы Киева создать «грязную бомбу». Готова ли армия Беларуси дать отпор любому противнику – еще одна тема разговора.
Григорий Азаренок, СТВ:
Да, действительно, Беларусь столкнулась и в 2020, и в 2021 годах с гибридными атаками, хакерскими атаками. Мне всегда смешно, когда говорят, что три каких-то мальчика-энтузиаста взламывают целые государственные базы данных. Понятно, что это делают натовские спецслужбы, очень подкованные в этом, которые много лет этим занимаются. Сейчас разрабатываются меры по защите. Что вы по этому поводу думаете?
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы сегодня понимаем, что те, кто взламывает, они же это и создавали, они же и продвигали эти процессы. И те, кто сегодня покупал, а не разрабатывал свое, тот сегодня заложник ситуации, потому что это так, как и с комбайнами: тебе сегодня в Беларуси, в России никто не продаст комбайны, потому что, во-первых, сами стали меньше производить (промышленный, экономический кризис наступил, энергетический в Европе), а во-вторых, санкции ввели. То же самое и здесь. А мы в это дело вкладывались. У нас есть ученые, которые готовы это все дело заменить. Если мы только прекратим пользоваться чужим, американским, а мозги наших ребят работают не хуже сегодня, чем те же американские, китайские или японские. Мы должны создавать здесь альтернативу. А если еще вместе со своими союзниками… Но я бы здесь все же делал упор на свое, что можно уже тогда, конечно, брать у наших стран-союзниц. Здесь пример – Китай, когда государство вкладывается в свое, и никакие технологии…
Сергей Клишевич:
Если раньше продать технологию – это было хорошо, купить какую-то современную, а кому-то ее продать, то сегодня продажа таких технологий – это, по сути, запуск «троянского коня» к себе на территорию, который может в любое время здесь какую-нибудь беду натворить. Поэтому нам нужно, естественно, в этот процесс вкладываться. Мы умеем производить трактора. У нас еще прекрасная советская школа на те традиции, те времена, когда все это еще только зарождалось. У нас достаточно ученых, которые в космос корабль запускали, белорусскими разработками все пользовались. У нас достаточно и сегодня возможностей, чтобы это возродить, потому что мы видим и Парк высоких технологий, и другие процессы. Только так это сделать, чтобы люди не игрушки клепали для американцев за миллионы долларов, а за миллиарды долларов разрабатывали современные технологии, обеспечивающие кибербезопасность нашего государства, потому что это связано с национальной безопасностью, потому что АЭС у нас есть, другие объекты, которые в любое время могут быть подвержены таким атакам.
Читайте также:
«Это в первую очередь страховка от ошибок в будущем выборе». Зачем нужно ВНС?
Сергей Клишевич: как бы американцы ни кичились своими мозгами и технологиями, Китай в любом случае остается в плюсе
«Народный артист Донбасса». Азаренок поздравил Чичерину с присвоением звания заслуженной артистки