«Это в первую очередь страховка от ошибок в будущем выборе». Зачем нужно ВНС?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. У нас в гостях депутат Сергей Клишевич. Обсудим эффективность ВНС как органа власти, президентские выборы – 2024 и народную демократию. Затронем актуальное за границей – планы Киева создать «грязную бомбу». Готова ли армия Беларуси дать отпор любому противнику – еще одна тема разговора.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Каждому органу власти нашему нужен какой-то ориентир, он не может работать наугад: один чиновник так подумал, другой министр – этак. Это разброд и шатание. Сегодня все ориентируются на главу нашего государства. Это ориентир выстраивания государственной внутренней и внешней политики. Но мы должны быть готовы, что Президента может и не быть. Жизнь идет, меняется, и мы готовимся к тому, что будет трансформирована система в белорусских традициях. И на кого нам дальше опираться? Где ориентир? Никто не знает, кто будет следующим Президентом, как он себя поведет, какая будет политика, хотя у каждого из нас есть подходы, какой должен быть глава государства, наш следующий Президент. Поэтому ВНС – это в первую очередь страховка от ошибок в будущем выборе как парламента, так и Президента.