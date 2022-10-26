«Это в первую очередь страховка от ошибок в будущем выборе». Зачем нужно ВНС?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. У нас в гостях депутат Сергей Клишевич. Обсудим эффективность ВНС как органа власти, президентские выборы – 2024 и народную демократию. Затронем актуальное за границей – планы Киева создать «грязную бомбу». Готова ли армия Беларуси дать отпор любому противнику – еще одна тема разговора.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Каждому органу власти нашему нужен какой-то ориентир, он не может работать наугад: один чиновник так подумал, другой министр – этак. Это разброд и шатание. Сегодня все ориентируются на главу нашего государства. Это ориентир выстраивания государственной внутренней и внешней политики. Но мы должны быть готовы, что Президента может и не быть. Жизнь идет, меняется, и мы готовимся к тому, что будет трансформирована система в белорусских традициях. И на кого нам дальше опираться? Где ориентир? Никто не знает, кто будет следующим Президентом, как он себя поведет, какая будет политика, хотя у каждого из нас есть подходы, какой должен быть глава государства, наш следующий Президент. Поэтому ВНС – это в первую очередь страховка от ошибок в будущем выборе как парламента, так и Президента.
Сергей Клишевич:
У Беларуси шанса на ошибку в политическом выборе нет. Почему нет? Мы небогатое государство. Если мы всего лишь один раз остановим наши предприятия, остановим экономику, разрушим добрые связи с нашими союзниками, расхлебываться с этим будем уже не мы, даже не наши дети. Может быть, у наших внуков и правнуков получится назад что-то восстановить к тому уровню, который у нас есть. Посмотрите, какой сегодня мир. Мы же понимаем, что Беларусь сегодня для Америки и для Запада – это всего лишь плацдарм для наступления на Россию. Поэтому кость кинут, чтобы мы здесь либо с голода все поумирали, либо социально-политический взрыв был, либо постоянно какие-то разборки бандитские. И это кайф сегодня для американцев.
Сергей Клишевич:
Поэтому, конечно, у нас должен быть такой страховочный механизм в виде всенародного вече, как это было в нашей истории всегда, начиная от Полоцкого княжества и заканчивая историей Советского Союза, когда были партийные съезды, где тоже собирались все и определяли курс развития, который был обязателен и для ЦК партии, и для Верховного Совета, и для Совета министров, и для других органов. Должен быть какой-то ориентир. Это наша национальная особенность. Мы не можем сами себе (каждое министерство, ведомство, структура, аппарат управления государством) бултыхаться. Это может привести к развалу. Должен быть ориентир. Поэтому в первую очередь ВНС – это на будущее, это тогда, когда мы будем двигаться дальше, время будет идти, будут новые руководители нашего государства, чтобы подстраховаться.
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