«Преемственность сохраняется». В Беларуси готовятся отмечать юбилей комсомола

Новости Беларуси. Президентские гранты в 2023 году получат 20 проектов по молодежной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде подобную финансовую поддержку оказывали в сфере науки, культуры, здравоохранения и образования.

Теперь границы стали шире. Молодежные инициативы в числе приоритетных. Их финансовая поддержка стала возможной после принятия поправок в закон о государственной молодежной политике. Флагманом в этой сфере выступает БРСМ.

Юлия Зинкевич, начальник Республиканского молодежного центра Беларуси:

БРСМ является одной из самых массовых молодежных организаций, это преемник нашего комсомола. И совсем скоро будет день рождения нашего любимого комсомола, хочется сказать, что преемственность сохраняется, ветераны комсомольского движения принимают участие в наших мероприятиях, они наши старшие товарищи. На мероприятия мы всегда приглашаем наших ветеранов комсомола, которые делятся идеями, иногда могут покритиковать, но это по-родительски.

Алексей Кривденко, председатель Совета ветеранов комсомольского, пионерского и молодежного движения Беларуси:

БРСМ на правильном пути, то хорошее, что было, что проверено годами у нас, они используют. Допустим, у них прекрасное волонтерское движение. У нас было тимуровское движение. Студенческие строительные отряды возобновили свою работу, оперативные отряды дружинников, бюро по трудоустройству, работа с творческой молодежью. У нас была такая большая программа закрепления молодежи на селе, сейчас у них «Властелин села». Все-таки надо не стоять на месте. Сейчас все-таки молодежь не живет в информационном вакууме, молодежь получает информацию из очень многих источников. И задача БРСМ здесь, на мой взгляд, работать на опережение.