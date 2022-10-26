Даже показывают трофейное оружие россиян в СВО. Корреспондент СТВ узнал, как готовят белорусских военных

Новости Беларуси. Белорусские военные внимательно отслеживают, как соседние страны проводят активную милитаризацию и наращивают военный контингент у наших границ. Но простым мониторингом дело не заканчивается. Ведется и практическая подготовка – от солдат до генералов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За теоретической подготовкой настал черед практической. Генералам и полковникам продемонстрировали элементы общевойскового боя, но уже на основе опыта российских коллег в специальной военной операции. Разведка беспилотниками, удары реактивных систем залпового огня «Град», мобильная работа минометных групп и танковых соединений.

В каждом элементе задействованы исключительно образцы отечественной техники. Результат – 25 минут, и все поставленные задачи выполнены. Такая скорость не спешка в угоду высшим офицерским чинам, а жесткое требование современных конфликтов.

Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Это не просто показ и изучение этого опыта. В ходе проведения занятий вырабатываются предложения, рассматриваются различные варианты совершенствования как подготовки, так и выполнения задач. Потому что нестатичными являются формы и способы применения подразделений и воинских частей. И именно вот эта нестандартность применения в различных условиях обстановки по большому счету и определяет внезапность действий и во многом победу.

На полигоне площадью более 5 500 гектаров установили с 20 учебных мест. Но, пожалуй, наибольшую популярность вызвала экспозиция с образцами противотанковых ракетных комплексов зарубежного производство: Javelin, NLAW и Panzerfaust 3. Все они – трофеи вооруженных сил России, предоставленные белорусским коллегам для более детального изучения. Те самые подарки западных кураторов, распиаренные украинскими медиа, солдаты ВСУ при отступлении решили не беречь, значит, не такая уж и ценность. У нас на вооружении есть достойная альтернатива, в пользу которой и сделали выбор офицеры с белорусскими шевронами.