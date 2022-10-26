Сергей Клишевич: как бы американцы ни кичились своими мозгами и технологиями, Китай в любом случае остаётся в плюсе

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. У нас в гостях депутат Сергей Клишевич. Обсудим эффективность ВНС как органа власти, президентские выборы – 2024 и народную демократию. Затронем актуальное за границей – планы Киева создать «грязную бомбу». Готова ли армия Беларуси дать отпор любому противнику – еще одна тема разговора.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Самая настоящая демократия, которой мы можем учиться, весь мир может учиться, там сегодня есть. А то, что Китай с 2015 года – это государство, которое режет глаз Соединенным Штатам, мы все это видим, причем китайцы, что удивительно, вот тебе умный народ, торгуют с американцами, покупают у них товары, продают им товары. Как бы американцы ни кичились своими мозгами и технологиями, тем, что они грабили последнюю сотню лет.