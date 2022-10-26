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«Нажать одну кнопку – и противник уничтожен». Какая военная новинка пополнила арсенал белорусов?

26 октября 2022 18:41
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Новости Беларуси. Белорусские военные внимательно отслеживают как соседние страны проводят активную милитаризацию и наращивают военный контингент у наших границ. Но простым мониторингом дело не заканчивается. Ведется и практическая подготовка – от солдат до генералов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

26 октября на полигоне Осиповичский начался оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил. Задача – отработать современные подходы к обороне и выработать новую методику ведения боя.  

В одну шеренгу с офицерами стал Константин Герцев.  

«Нажать одну кнопку – и противник уничтожен». Какая военная новинка пополнила арсенал белорусов?-1

Колону техники, двигающуюся в лесной чаще, одномоментно накрыло шквалистым огнем. Как станет известно, это работа дронов условного противника. Малыш массой в несколько килограммов может выполнять как разведывательно-корректировочную, так и ударную функции. В ходе вооруженного конфликта на Украине беспилотники доказали свою военную состоятельность и заставили пересмотреть подходы в боевой подготовке белорусских военнослужащих.  

«Нажать одну кнопку – и противник уничтожен». Какая военная новинка пополнила арсенал белорусов?-4

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил первый заместитель министра обороны Беларуси:  
Исходя из этого сделано очень много для переоснащения и дооснащения наших подразделений. Это касается и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, различных уровней, средств связи и наблюдения, которые позволяют нашим войскам наблюдать за полем боя, управлять подчиненными огневыми средствами и выполнять огневые задачи.  

«Нажать одну кнопку – и противник уничтожен». Какая военная новинка пополнила арсенал белорусов?-7

Спецоперация подтвердила и еще один тезис главнокомандующего: отечественный военпром должен стремиться к своей независимости и не терять актуальность выпускаемого модельного ряда. Причем наши военнослужащие должны своевременно и в полной мере владеть самыми последними образцами белорусской техники. Поэтому на Осиповичский полигон, где проходит оперативный сбор командного состава, доставили даже те единицы вооружения, которые еще в стадии прохождения государственных испытаний. В этом ноутбуке вместилась целая артиллерийская батарея. Комплекс «АМК-01» в автономном режиме осуществляет метеорологическую и баллистическую подготовку стрельбы, оператору остается лишь нажать одну кнопку – и противник уничтожен.  

«Нажать одну кнопку – и противник уничтожен». Какая военная новинка пополнила арсенал белорусов?-10

Можете засечь время. Смотрите, я поменял координаты. Нажимаю кнопочку. Нажал. Я теперь перебрасываю, нажимаю. Сейчас смотрим, когда здесь загорится. Готово. Принял.  

Даже показывают трофейное оружие россиян в СВО. Корреспондент СТВ узнал, как готовят белорусских военных (подробнее здесь).  

# Военные учения # общество # Виктор Гулевич # Константин Герцев # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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