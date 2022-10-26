«Нажать одну кнопку – и противник уничтожен». Какая военная новинка пополнила арсенал белорусов?

Новости Беларуси. Белорусские военные внимательно отслеживают как соседние страны проводят активную милитаризацию и наращивают военный контингент у наших границ. Но простым мониторингом дело не заканчивается. Ведется и практическая подготовка – от солдат до генералов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 октября на полигоне Осиповичский начался оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил. Задача – отработать современные подходы к обороне и выработать новую методику ведения боя.