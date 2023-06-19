«Мы должны быть мирным тылом». Боровик рассказал, какую позицию должна занять Беларусь в СВО

Вадим Боровик, политолог: Сейчас часы Судного дня, есть такие, приблизились максимально. Второе, мое мнение, что американцы заинтересованы, чтобы мы применили в Европе тактическое ядреное оружие. Не надо сравнивать с атомной станцией, там большой объем топлива и большие выбросы. Тактическое ядерное оружие – большая разрушительная сила. Даже заражение для США будет несущественным с точки зрения глобальной. Это разрушительная сила – до миллиона может погибнуть граждан и военных. То есть часто это вооружение используется на поле боя для какой-то локальной кампании и так далее. Поэтому я хочу еще раз сказать. Когда сейчас спрашивают, как проходит СВО – отлично по сценарию Вашингтона проходит специальная военная провокация. Они зарабатывают, в разы вырос военпром, доллар хорошо себя чувствует, финансовую международную систему они контролируют (ради чего это все делалось). Я приведу пример: были 90-е годы, все постарше помнят. Был такой «развод» на Комаровке. Стояли ребята, говорили: шел богатый человек мебель купить, стояла пара парнишек, они говорили: «Вы выиграли лотерею». Стоял рядом с ними их подставной, такой в шапке-ушанке, ничего у него нет. «Но вы выиграли вдвоем с ним. Кто больше поставит, у кого будет больше ставка, тот заберет эти деньги». Этот смотрел на этого товарища, доставал, пока он все из кармана не вынет, а они подкладывали тому, который в ушанке, денежки. То же самое с Украиной. Изначально обманули, все будет просто. Посмотрите, как Гитлер: последовательность агрессии. Каждый дополнительный транш, каждый дополнительный «Рамштайн», они на все соглашаются. Сначала информационный шум, обманывают, не дадим, не будем, а уже пилотов готовят. Понимаете, да?

Вадим Боровик:

То есть в чем опасность, я хочу, чтобы мы понимали: на самом деле все гораздо сложней. Это очень выгодно. Все прогнозы можно делать в первую очередь основываясь на том, что если противник понимает для себя, что для него нет непосредственной угрозы, и второе – что выгода от проведения этой операции в разы перекроет его вложение (а как они говорят, сегодня самые выгодные вложения – инвестиции), то он это осуществит. Поэтому сегодня все, что будет касаться эскалации в Европе, Вашингтон будет устраивать. Поэтому наша задача – локализовать конфликт. Все будет зависеть от того, насколько успешно сегодня Россия будет обороняться. Второе – что действительно увидят, что вот эти инвестиции не работают на текущий момент. И надо, чтобы эта социальная прослойка общества все-таки в Европе начала требовать: давайте остановим. Поэтому наша позиция, Лукашенко абсолютно правильная. Первое – мы должны быть мирным тылом и всячески содействовать нашему союзнику. Мы никогда к России спиной не повернемся, всегда защитим. Второе – не вмешиваться непосредственно в конфликт, потому что от этого только будет вред, и мы сыграем на руку Вашингтону. И третье – мы должны всячески уйти от этой риторики: враги и так далее, это все неэффективный разговор. Все партнеры, друзья, но разные интересы. И вот нам надо найти, мы понимаем, что это потенциальный противник, естественно. Абсолютно еще правильная позиция: не надо предварять переговоры условиями, потому что как только ты выдвинул условия, ты выдвинул переговоры. Что будет: будет очень плохо, если мы с вами не сумеем. Почему Россия воюет: дипломаты, политики, бизнес, разведка проиграли. Поэтому и воюют. Не получилось. Если мы сегодня с вами, политики, дипломаты, люди, которые могут договариваться, не договоримся, будут говорить военные. Военные воюют с точки зрения эффективности, поэтому будет взрываться ГРЭС, что наши поколения выстраивали, будут взрываться атомные станции, катастрофа будет. Мы то, что создавали поколениями, уничтожим и изничтожим. Это самое страшное.

Кирилл Казаков, СТВ:

Именно на эту историю, на апокалипсис и давят наши оппоненты, когда говорят, что появление ядерного оружия в Беларуси ставит Беларусь в один ряд с целью. Есть оружие, значит мы наводим ракеты именно сюда.