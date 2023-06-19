За журналистами стоят люди в погонах. Как белорусы воюют на информационном фронте?
Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и кадровые военные.
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Кирилл Казаков, СТВ:
Условное украинское ЦИПСО спокойно навешивает ярлыки. Президент говорит о том, что информационная война вышла в такую ситуацию атаки, когда приходится отражать. Ты не просто смотришь, как они где-то написали и что-то сделали. Они просто атакуют постоянно. Все говорят: год работает ЦИПСО в Украине. Как мы с этим справляемся? У нас есть аналог ЦИПСО или абсолютно другие технологии? Или мы просто-напросто не играем в эти подлые истории?
Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
У нас есть силы и средства, которые достойно противодействуют и будут противодействовать дальше. Но раскрывать их нет смысла.
Кирилл Казаков:
Этого ответа достаточно, чтобы понимать, что у нас такая история существует. Когда мы говорим об информационной войне, журналисты думают, что иногда они одни. Когда им говорят, что за ними стоят люди в погонах, это немножко успокаивает ситуацию.
Алена Сырова, СТВ:
Думаю, что журналисты, те, кто работает на защиту государства, как раз таки чувствуют и понимают, что они не одни.
Почему мы так плохо работаем с точки зрения этой информационной войны? Товарищи создают целые информповоды и под шумок что-то умудряются делать, какие-то телодвижения, а мы нет? Или, может быть, нам так кажется?
Андрей Чернобай:
Я не соглашусь по одному простому моменту: речь о замене боеприпасов в американской группе стояла еще несколько лет назад, когда спецоперацией и не пахло. Меняется третья и четвертая версия авиационной бомбы В61 на 12-ю. Чем она примечательна? Во-первых, она управляемая, что повышает ее эффективность, во-вторых, там изменяемая мощность, то есть о 0,3 килотонны до 170 килотонн. Это самое совершенное, которое сегодня в Соединенных Штатах есть. Это так. Что касается вообще размещения в Беларуси, почему мы так, а НАТО расширяется так, на мой взгляд, расширение НАТО это гораздо более значимый повод, чем размещение тактического ядерного оружия. Представьте, что мы в ОДКБ приняли нейтральные страны Европы: Кипр, Австрию, Швейцарию, Ирландию. Как бы Запад на это посмотрел? Это аналогично принятию Швеции и Финляндии.
Кирилл Казаков:
Мексика бы в ОДКБ вошла, я бы тоже удивился реакции США.
Андрей Чернобай:
Про Европу говорим. Ну, разместят они в еще одной стране тактическое ядерное оружие, американцы. Сейчас пять стран, семь было недавно, раньше вообще было 28 стран на территории в годы холодной войны. От этого как раз мало что зависит.
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