За журналистами стоят люди в погонах. Как белорусы воюют на информационном фронте?

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и кадровые военные.

Кирилл Казаков, СТВ : Условное украинское ЦИПСО спокойно навешивает ярлыки. Президент говорит о том, что информационная война вышла в такую ситуацию атаки, когда приходится отражать. Ты не просто смотришь, как они где-то написали и что-то сделали. Они просто атакуют постоянно. Все говорят: год работает ЦИПСО в Украине. Как мы с этим справляемся? У нас есть аналог ЦИПСО или абсолютно другие технологии? Или мы просто-напросто не играем в эти подлые истории?

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

У нас есть силы и средства, которые достойно противодействуют и будут противодействовать дальше. Но раскрывать их нет смысла.

Кирилл Казаков:

Этого ответа достаточно, чтобы понимать, что у нас такая история существует. Когда мы говорим об информационной войне, журналисты думают, что иногда они одни. Когда им говорят, что за ними стоят люди в погонах, это немножко успокаивает ситуацию.

Алена Сырова, СТВ:

Думаю, что журналисты, те, кто работает на защиту государства, как раз таки чувствуют и понимают, что они не одни.

Почему мы так плохо работаем с точки зрения этой информационной войны? Товарищи создают целые информповоды и под шумок что-то умудряются делать, какие-то телодвижения, а мы нет? Или, может быть, нам так кажется?