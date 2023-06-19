«Если винтовка висит, то должна выстрелить». Используют ли ядерное оружие – прогноз аналитика БИСИ

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные. Кирилл Казаков:

Об этом говорят с начала 60-х годов, когда случился Карибский кризис. Вот и у одной стороны есть ядерное оружие, способное уничтожить половину планеты, и у второй стороны.

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

А скоро у третьей будет. Кирилл Казаков:

Вопрос возникает: оно вообще зачем? Оно выстрелит? Все задаются логичным вопросом: если это оружие на что-то направлено, как у классика, если винтовка висит, то должна выстрелить, это же оружие направлено против своих партнеров и с той стороны тоже. Оно выстрелит или нет? Есть же фабрики мысли, которые что-то предполагают – случится или не случится, ваше мнение?