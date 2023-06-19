«Если винтовка висит, то должна выстрелить». Используют ли ядерное оружие – прогноз аналитика БИСИ
Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные.
Кирилл Казаков:
Об этом говорят с начала 60-х годов, когда случился Карибский кризис. Вот и у одной стороны есть ядерное оружие, способное уничтожить половину планеты, и у второй стороны.
Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
А скоро у третьей будет.
Кирилл Казаков:
Вопрос возникает: оно вообще зачем? Оно выстрелит? Все задаются логичным вопросом: если это оружие на что-то направлено, как у классика, если винтовка висит, то должна выстрелить, это же оружие направлено против своих партнеров и с той стороны тоже. Оно выстрелит или нет? Есть же фабрики мысли, которые что-то предполагают – случится или не случится, ваше мнение?
Андрей Чернобай:
С 1945 года никогда подобное оружие не применялось в военных целях, оно сейчас используется в двух ипостасях: с одной стороны – как ядерный шантаж, мы говорим про Америку конкретно, именно шантажирует ядерным оружием, а второе – как средство стратегического сдерживания, наиболее эффективное средство. Это мы говорим про нас, Россию, про тот же Китай, который третья сторона, которая скоро по потенциалу сравняется. Видимо, то же самое можно отнести к Северной Корее, она для своей защиты. Кстати, Северная Корея вышла из договора о нераспространении ядерного оружия. Это единственное государство, которое вышло из этого договора. Что касается ряда других государств, которые пытаются для себя разработать ядерное оружие, надо смотреть на их внешнюю политику, на что они ориентируются. Но пока вот так. Будем надеяться, что до применения все-таки не дойдет.
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