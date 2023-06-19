«Детоубийцы вновь судят праведника». Григорий Азарёнок вернулся с Донбасса и освобождённых территорий

Враги нашей страны покусились на святое – счастье детей. Их заявления вызывают оторопь у любого нормального человека. Наши волонтеры с согласия родителей вывозят мальчиков и девочек на лечение и реабилитацию в лучшие санатории Беларуси, и за это против Беларуси пытаются заводить фейковые уголовные дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш политический обозреватель Григорий Азаренок вновь вернулся с Донбасса и освобожденных территорий. Он узнал, как на эту ситуацию смотрят там. Смотрите первую серию нового военного цикла «Время героев».

Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда:

Так получилось, совсем недавно я посетил Донбасс. Общественное объединение... Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господи, тебя еще в Донбассе не было! Чего тебя туда понесло? Алексей Талай:

Позвали общественные объединения как спортсмена-паралимпийца детки-инвалиды, которые занимаются плаванием. Они говорили как раз...

Александр Лукашенко:

Ты лучше приглашай их сюда. Алексей Талай:

Они говорили, как же важно, что мы устояли, что мы сохранили нашу Беларусь, потому что они действительно хлебнули по полной то, что дал им этот государственный переворот у них в стране. Кровь, детские слезы и боль… Вы знаете, как только этот конфликт начался, ко мне потоком шла информация о том: там погиб ребенок, здесь ребенок стал инвалидом – таким, как я. Я не мог отказать, и поэтому вот так звезды сложились – отправился туда, и мы провели этот турнир для этих деток, деток-инвалидов, которые занимаются плаванием, хотят заниматься спортом, как и я. Огромные слова благодарности всему белорусскому народу, который устоял, нашим силовикам. Вам как главе государства, который в нужный, важный, ответственный момент смог взять ситуацию в руки и сохранить нашу страну, сохранить мир и порядок, сохранить жизни нашим детям. Это говорят люди Донбасса, у которых слезы на глазах не просыхают.

Знаете, я был с небольшой гуманитарной миссией. Может быть, если вы позволите, я бы смог как-то подумать над этим направлением. Может быть, восстановить нашими силами – наших граждан, тех, которые ко мне обращались в благотворительный фонд, восстановить, может быть, какую-то церковь, может быть, детский сад или школу. Если вы поддержите, я с огромной радостью возьмусь за это дело. Давать такие социальные связи и гуманитарную миссию. Александр Лукашенко:

Считай, что решили. По известному тебе каналу постарайся передать свои предложения. Мы действительно недорабатываем здесь. Надо, конечно же, поддержать людей. Абсолютно поддерживаю это.

Для детей, молодежи, для любого возраста жителей нашей Донецкой Республики любая поездка, хоть это будет в Беларусь, Россию, другие регионы, где нет войны, для них это идет как разгрузка эмоциональная, физическая. Потому что ты понимаешь, что там тебя ждут, там тебя всегда поддерживают, помогут.

Были буквально в прошлом месяце в столице Беларуси, городе Минске. Очень понравилось. Очень дружелюбно настроены люди к нам, позитивные. Очень приятно было с ними общаться. То, что кому-то это не нравится, мы все знаем, по какой причине не нравится. Потому что им в принципе не очень выгодно то, что на Донбассе, как они сами сказали, жили люди. Потому что, по их же словам, Донбасс будет либо безлюдным, либо украинским. А украинским он не будет.

Спасибо! Григорий Азаренок, СТВ:

ПАСЕ, ОБСЕ, европарламенты, новые фарисеи, новые Ироды, детоубийцы вновь судят праведника. За помощь детям. За счастье, за любовь, за добро. За радость детей.

Они хотят судить Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Мы отвечаем им.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:

Пошли вы нахрен с вашими оценками! Что-то Байден заявил по поводу нашего Президента, какой-то суд в Гааге. Вы пытаетесь танцевать свои паскудные танцы вокруг судеб детей? Пошли вы нахрен! Вот весь ответ.