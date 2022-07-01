Вступили в экстремистскую организацию и хотели совершить акт терроризма. За что преступникам грозит смертная казнь?

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по акту терроризма на железной дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое мужчин по своей инициативе вступили в одно из экстремистских объединений. Получили задание разрушить инфраструктуру железной дороги. Чтобы мотивировать их к совершению преступления, представители экстремистских формирований оплатили им все расходы на приготовление, а также «за проделанную работу».

Ночью с 28 февраля на 1 марта злоумышленники, согласно полученному заданию, подожгли релейный шкаф с оборудованием, являющийся средством сигнализации, который обеспечивает безопасный проход пешеходов и проезд поездов. Это вызвало риск наступления катастрофических последствий, в том числе крушения составов и гибели пассажиров. К счастью, катастрофы и человеческих жертв удалось избежать, однако ущерб составил порядка 55 тысяч рублей.

Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК Беларуси:

В рамках дела проведено порядка 20 экспертных исследований, заключение которых подтверждает причастность указанных граждан к совершению преступлений. Допрошены обвиняемые и свидетели, проведены проверки показаний на месте. По результатам расследования мужчинам предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следствием установлено, что преступные действия фигурантов, в том числе по оказанию помощи иностранным организациям в причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь, – есть предательство родины – измена государству.