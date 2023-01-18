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Наградили лучших. В Узде состоялось мероприятие, посвящённое 85-летию со дня образования Минской области

18 января 2023 14:43
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Новости Беларуси. В честь 85-летия со дня образования Минской области в районах продолжают чествовать лучших тружеников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наградили лучших. В Узде состоялось мероприятие, посвящённое 85-летию со дня образования Минской области-1

Дипломами и грамотами на этот раз отмечены жители Узденщины – это около 30 человек – представители самых разных сфер и профессий. Те, кто своим трудом помогает развиваться району в социально-экономическом направлении.

Наградили лучших. В Узде состоялось мероприятие, посвящённое 85-летию со дня образования Минской области-4

Анжела Жандармова, заместитель председателя Узденского райисполкома:
Награждаться будут за плодотворный многолетний труд в различных отраслях: это и отрасли сельского хозяйства, и образование, медицина, торговля, соцзащита.

Наградили лучших. В Узде состоялось мероприятие, посвящённое 85-летию со дня образования Минской области-7

Денис Астрейка, участковый инспектор Узденского РОВД:
Я очень горд, что я работаю в Минской области. Я родился в Минской области, я люблю свою страну, мне нравится Минская область. Мне приятно, что в этот знаменательный год я подтвердил свой статус лучшего участкового инспектора милиции Минской области.

Среди подарков, которые подготовил Узденский район для центрального региона, не только теплые слова, но и результаты. В частности, в аграрной сфере: по итогам 2022 года производство валовой сельхозпродукции выросло на 26 %. Выросло поголовье крупного рогатого скота, увеличился и средний удой.

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# Праздничные даты # общество # Алёна Ланская # Денис Астрейка # Анжела Жандармова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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