Скандал с украинским посольством, которое выполняло функции перевалочного пункта для наемников, заставляет обратиться к тем преступникам из Беларуси, которые создали нацистские батальоны и делают вид, что воюют на фронте.

Григорий Азаренок, СТВ:

Смотрю, у нас тут по интернетам начали страдать – невкусное, видите ли, школьное питание, не нравится кому-то. Эх, рано уехали дети Горловки, которых достали из завалов, из подвалов, которые такой еды, как в Беларуси, в жизни не видели. Вот этим детям вы и рассказали бы про свои великие проблемы. Они не улыбаются. Просто развели бы руками.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте!

А вот некоторых белорусских детей воспитали очень плохо. И они выросли нацистами. Самыми последними нацистами. Кумир у них – поляк-вешатель Винцент. И повалили они в Украину. Убивать. Убивать мирных жителей Донбасса, убивать русских. Все эти урбановичи и прочая гнусь известны.

Тут сказали, что белорусов, мол, больше всего за нэньку сражается. Бздура. Их там было человек 70. Половина уже денацифицированы. Бросили особо отмороженных закрывать дыры в Лисичанске. Фактически на убой. И сами они уже рассказывали, что сделал это их куратор от криминала – Малюта, или Боцман. Бабки вроде с тем Брестом не поделили.

После этого стали они, как крысы, разбегаться. По Литвам и Польшам. Голубой Сяржук Бяспалов за донаты хомяков даже тачку купил, теперь извращениями в чат-рулетке занимается. Одна говорящая голова в Киеве осталась – Кабан Кабанчук. И вечно рот свой открывает – войной, мол, на нас пойдут.