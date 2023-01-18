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Азарёнок: некоторых белорусских детей воспитали очень плохо – они выросли самыми последними нацистами

18 января 2023 16:51
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Скандал с украинским посольством, которое выполняло функции перевалочного пункта для наемников, заставляет обратиться к тем преступникам из Беларуси, которые создали нацистские батальоны и делают вид, что воюют на фронте.

Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ, наши авторы – Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин.

Азарёнок: некоторых белорусских детей воспитали очень плохо – они выросли самыми последними нацистами-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Смотрю, у нас тут по интернетам начали страдать – невкусное, видите ли, школьное питание, не нравится кому-то. Эх, рано уехали дети Горловки, которых достали из завалов, из подвалов, которые такой еды, как в Беларуси, в жизни не видели. Вот этим детям вы и рассказали бы про свои великие проблемы. Они не улыбаются. Просто развели бы руками.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте!

А вот некоторых белорусских детей воспитали очень плохо. И они выросли нацистами. Самыми последними нацистами. Кумир у них – поляк-вешатель Винцент. И повалили они в Украину. Убивать. Убивать мирных жителей Донбасса, убивать русских. Все эти урбановичи и прочая гнусь известны.

Тут сказали, что белорусов, мол, больше всего за нэньку сражается. Бздура. Их там было человек 70. Половина уже денацифицированы. Бросили особо отмороженных закрывать дыры в Лисичанске. Фактически на убой. И сами они уже рассказывали, что сделал это их куратор от криминала – Малюта, или Боцман. Бабки вроде с тем Брестом не поделили.

После этого стали они, как крысы, разбегаться. По Литвам и Польшам. Голубой Сяржук Бяспалов за донаты хомяков даже тачку купил, теперь извращениями в чат-рулетке занимается. Одна говорящая голова в Киеве осталась – Кабан Кабанчук. И вечно рот свой открывает – войной, мол, на нас пойдут.

Азарёнок: некоторых белорусских детей воспитали очень плохо – они выросли самыми последними нацистами-4

Канфлікт будзе эскаліраван, у гэты канфлікт будзе ўцягнута Беларусь таксама. Па факту ўжо зараз у вайне. Усе вайскоўцы-ўкраінцы гэта разумеюць. Беларусам трэба рыхтавацца да горшага.

Азарёнок: некоторых белорусских детей воспитали очень плохо – они выросли самыми последними нацистами-7

Я думаю, што вайна на тэрыторыі Беларусі будзе, і на гэты момант ужо позна нешта рабіць.

Григорий Азаренок:
Уже не раз было сказано: сунетесь на территорию Беларуси с оружием в руках – схватите мгновенно пулю. В ту же секунду. Грызитесь лучше между собой в грязных окопах, подлизывайте гею слизи Лешке Гончаренко, он такое любит. И не рыпайтесь. Кастусь ня змог, и вы ня зможете, позорные дети его.

Азарёнок: некоторых белорусских детей воспитали очень плохо – они выросли самыми последними нацистами-10

Сегодня великая дата. Ровно 80 лет назад наши предки прорвали страшную блокаду Ленинграда. Нацисты хотели удушить великий город. Голод, бомбежки, обстрелы. Но люди выжили. И сегодня, мы видим, враг тот же – безумные, жестокие убийцы со свастиками. И вновь мы повторяем за ленинградкой Анной Ахматовой.

Мы знаем, что ныне лежит на весах,
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Анна Ахматова # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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