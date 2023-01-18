Зачем нужно лётно-тактическое учение Беларуси и России? О ходе подготовки рассказал командующий ВВС и войск ПВО

Белорусско-российское летно-тактическое учение продолжается в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусско-российское летно-тактическое учение продолжается в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нем задействованы подразделения совместной региональной группировки войск двух стран. Главная цель – повысить их оперативную совместимость. Учение проходит в несколько этапов. Задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО белорусских Вооруженных Сил.
Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
В ходе учений широкий спектр задач мы сейчас решаем, начиная с ведения воздушной разведки, также совместного патрулирования государственной границы в воздушном пространстве и управления самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Данный авиационный комплекс позволяет нам нарастить радиолокационное поле практически на всю глубину Республики Беларусь. Также отрабатываются вопросы высадки тактических десантов, перевозки грузов, авиационной поддержки, истребительного прикрытия.
Современная авиационная техника предъявляет серьезные требования как к летному, так и инженерно-техническому составу. Совместные учения позволяют обмениваться опытом, повышать уровень боевой подготовки. И это все ради укрепления безопасности Союзного государства.
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