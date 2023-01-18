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Зачем нужно лётно-тактическое учение Беларуси и России? О ходе подготовки рассказал командующий ВВС и войск ПВО

18 января 2023 15:43
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Белорусско-российское летно-тактическое учение продолжается в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачем нужно лётно-тактическое учение Беларуси и России? О ходе подготовки рассказал командующий ВВС и войск ПВО-1

В нем задействованы подразделения совместной региональной группировки войск двух стран. Главная цель – повысить их оперативную совместимость. Учение проходит в несколько этапов. Задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО белорусских Вооруженных Сил.

Зачем нужно лётно-тактическое учение Беларуси и России? О ходе подготовки рассказал командующий ВВС и войск ПВО-4

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
В ходе учений широкий спектр задач мы сейчас решаем, начиная с ведения воздушной разведки, также совместного патрулирования государственной границы в воздушном пространстве и управления самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Данный авиационный комплекс позволяет нам нарастить радиолокационное поле практически на всю глубину Республики Беларусь. Также отрабатываются вопросы высадки тактических десантов, перевозки грузов, авиационной поддержки, истребительного прикрытия.

Зачем нужно лётно-тактическое учение Беларуси и России? О ходе подготовки рассказал командующий ВВС и войск ПВО-7

Современная авиационная техника предъявляет серьезные требования как к летному, так и инженерно-техническому составу. Совместные учения позволяют обмениваться опытом, повышать уровень боевой подготовки. И это все ради укрепления безопасности Союзного государства.

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# Военные учения # общество # Андрей Лукьянович # Фотофакт

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