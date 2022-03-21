МВД: очень важна первичная реакция человека после задержания. Она самая верная. Невозможно соврать
Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Меня все равно удивляет тот факт, что ГУБОП задерживает и привлекает к ответственности людей, которые к этому знаменитому плану примкнули, но при этом постоянно появляются новые видео со свежими датами (1 марта, 2 марта, 3 марта). На людей вообще не действуют эта информация?
Геннадий Казакевич, начальник криминальной милиции МВД Беларуси:
Для нас очень важен момент истины, то есть первичная реакция человека после задержания. С точки зрения оперативно-разыскной технологии, она самая верная. Невозможно соврать. Знаете, что они говорят? «Начитался Telegram-каналов».
Кирилл Казаков:
Это нормальная сейчас отмазка.
Геннадий Казакевич:
Простите дурака. Можно я пойду? Как нашкодивший школьник. Это не работает. А те граждане, которые по глупости своей записались в план «Перамога», которых используют как пехоту, как мясо (они их между собой так и называют), они фактически превратились в спящие террористические ячейки либо экстремистов и террористов-индивидуалов. В нужное время там меряют степень радикализации. В нужное время ее будят, дают задания. И есть такое понятие внутреннего терроризма. В своей собственной стране они превратились во внутренних террористов. Наша одна из самых главных задач: не просто дождаться, когда они пойдут на совершение преступления либо упредить совершение преступления, а попытаться вывести этих людей из тени, попытаться (это очень тяжело, потому что вопрос не правоохранителей как таковых) понудить их сознание отказаться от своих преступных замыслов.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
То есть боремся с законспирированными агентами, оставляя в покое тех, кто их сделал агентами, кто их законспирировал.
Кирилл Казаков:
Здесь опять же вторая шутка из запрещенного Facebook, только ледоруб.
Андрей Муковозчик:
Мы с Юрой за ледоруб.
Кирилл Казаков:
Мы этого не говорили, но с тем же самым Мотолько бороться.
Геннадий Казакевич:
Я, наверное, тоже за ледоруб. Тут других вариантов особо и нет.
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