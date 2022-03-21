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МВД: очень важна первичная реакция человека после задержания. Она самая верная. Невозможно соврать

21 марта 2022 19:31
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Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:
Меня все равно удивляет тот факт, что ГУБОП задерживает и привлекает к ответственности людей, которые к этому знаменитому плану примкнули, но при этом постоянно появляются новые видео со свежими датами (1 марта, 2 марта, 3 марта). На людей вообще не действуют эта информация?

МВД: очень важна первичная реакция человека после задержания. Она самая верная. Невозможно соврать-1

Геннадий Казакевич, начальник криминальной милиции МВД Беларуси:
Для нас очень важен момент истины, то есть первичная реакция человека после задержания. С точки зрения оперативно-разыскной технологии, она самая верная. Невозможно соврать. Знаете, что они говорят? «Начитался Telegram-каналов».

Кирилл Казаков:
Это нормальная сейчас отмазка.

Геннадий Казакевич:
Простите дурака. Можно я пойду? Как нашкодивший школьник. Это не работает. А те граждане, которые по глупости своей записались в план «Перамога», которых используют как пехоту, как мясо (они их между собой так и называют), они фактически превратились в спящие террористические ячейки либо экстремистов и террористов-индивидуалов. В нужное время там меряют степень радикализации. В нужное время ее будят, дают задания. И есть такое понятие внутреннего терроризма. В своей собственной стране они превратились во внутренних террористов. Наша одна из самых главных задач: не просто дождаться, когда они пойдут на совершение преступления либо упредить совершение преступления, а попытаться вывести этих людей из тени, попытаться (это очень тяжело, потому что вопрос не правоохранителей как таковых) понудить их сознание отказаться от своих преступных замыслов.

МВД: очень важна первичная реакция человека после задержания. Она самая верная. Невозможно соврать-4

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
То есть боремся с законспирированными агентами, оставляя в покое тех, кто их сделал агентами, кто их законспирировал.

Кирилл Казаков:
Здесь опять же вторая шутка из запрещенного Facebook, только ледоруб.

Андрей Муковозчик:
Мы с Юрой за ледоруб.

Кирилл Казаков:
Мы этого не говорили, но с тем же самым Мотолько бороться.

Геннадий Казакевич:
Я, наверное, тоже за ледоруб. Тут других вариантов особо и нет.

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# Акции протеста # общество # Геннадий Казакевич # Кирилл Казаков # Андрей Муковозчик # Антон Мотолько # Фотофакт

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