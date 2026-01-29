Мужской разговор Лукашенко с чиновниками! Что обсуждали во Дворце Независимости?
Обстановка в двухмиллионном Минске, особенно в контексте минувших циклонов и тех погодных сюрпризов, которые они преподнесли. А еще ситуация в агропромышленном комплексе: как обстоят дела в разгар зимы и с чем подойдем к посевной кампании, которая уже не за горами. 29 января во Дворце Независимости серия докладов главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Формат этих встреч всегда максимально предметный и откровенный. Сегодня Александр Лукашенко принял председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, а также гендиректора агрокомбината «Дзержинский» Владимира Лукьянова. Именно эти кандидатуры ранее предлагались для кадровых назначений, однако эти предложения глава государства не поддержал.
Об итогах мужского разговора во Дворце Независимости – наш политический обозреватель Алена Сырова.
Доклады – привычный и стандартный формат работы главы белорусского государства. Не публично (как чаще всего мы видим по средам и выходным) и публично, как сегодня, например, Александр Лукашенко заслушивает позицию, ответ того или иного руководителя по самым важным и актуальным темам.
Глава Минского горисполкома, министр сельского хозяйства и руководитель крупнейшего агрохолдинга страны этим утром были во Дворце Независимости. Темы их докладов, очевидно, разные, но объединяло их больше, чем кажется на первый взгляд. По порядку.
Логично, если бы что-то было критично не так в Минске, об этом тут же стало бы известно, свое недовольство теми или иными процессами столичные жители замалчивать не привыкли. Их шквала, несмотря на старания «Улли» и «Леони», принесших сначала обильный снегопад, а теперь вот морозы в районе -25, не замечено. Это значит, что повод для сегодняшнего мужского разговора Президента и мэра точно не чрезвычайный и не критический. И все же не бывает совсем идеально.
Лукашенко заслушал доклад председателя Мингорисполкома о ситуации в столице. Подробности.
Но только темой жизни и судьбы столицы не ограничился разговор. Президент повернул его в неожиданную для непогруженных сторону… Хотя слухи ходили. Читайте здесь.
Мужской разговор был достаточно продолжительным. По его итогам Владимир Кухарев сделал ряд заявлений. Например, о том, что в столице будут строить жилье только для нуждающихся, о планах на реконструкцию мостов и, конечно, о последствиях наступления настоящей зимы. Глобально ответственный за Минск командной работой всех структур доволен.
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Предварительно были еще летом отработаны вопросы, касающиеся привлечения организаций города Минска по оказанию помощи техникой, людьми. И надо отдать им должное, огромное спасибо организациям Минска разных форм собственности: торговым предприятиям, промышленным, ведомственным. Они очень ответственно отнеслись и обеспечили уборку на прилегающих территориях этих предприятий и организаций, оказали помощь коммунальным службам, техника помогала нам. Очень благодарны жителям города Минска, которые очень ответственно отнеслись к очистке дворовых территорий, особенно территорий, прилегающих к автомобилям, это самая трудная работа. Когда каждый очистил территорию вокруг своего автомобиля, это дает возможность затем пройти технике, убрать, вычистить снег с дворовых территорий. В течение буквально нескольких дней, вы видели, эта работа была сделана.
Вы слышали, мэр Минска ни словечком не обмолвился о возможной смене должности. Но не он один. Как оказалось, кадровые перспективы обсуждали и с другими докладчиками. С кем-то начали прямо во время протокола, а с кем-то уже за закрытыми дверями, как с Юрием Горловым. Министр сельского хозяйства и продовольствия перед Президентом держал ответ за сохранность скота в морозы и за обслуживание техники. Темы напрямую касаются сытой жизни белорусов.
Президент Беларуси заслушал доклад министра сельского хозяйства. Подробности.
И если с точки зрения растениеводства морозы при таком снежном покрове – плюс. Угрожать сохранности будущего урожая могут разве что любители покатушек по полям. Кстати, первые наказания за них не заставили себя ждать. Житель Брестской области повредил посевы элитной пшеницы на 1 400 рублей, подрифтовав, не задумываясь. То со скотом ситуация сложнее. Морозы заставили пересмотреть в принципе систему содержания, особенно молодняка. То, что модно и красиво, настоящей зимой малоэффективно, а порой губительно. Во всех регионах выводы сделаны.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Приведу пример. В Могилевской области проходит республиканский семинар по строительству профилакториев для телят. Те 70 тысяч телят, которые у нас выращиваются по холодному методу выращивания, в этом году по поручению главы государства мы всех телят поставим под крышу. И не только поставим под крышу, но и создадим условия для работы каждого оператора по выращиванию телят. Соответственно, пересмотрим заработную плату, подойдем взвешенно с точки зрения нагрузки и так далее. То есть полностью распишем весь регламент работы и технологическую цепочку для каждого работника именно в этом направлении.
Алена Сырова, СТВ:
А какие области хуже всего пережили эти морозы? Где было больше всего проблем?
Юрий Горлов:
Сейчас отмечается увеличение падежа больше всего в Минской области. Также динамика, как и в прошлом году, была положительной, к сожалению, в Гродненской области и Витебской области. Небольшие объемы падежа отмечаются также и по другим областям, эти заморозки действительно негативно сказались. Но уверен, что в течение этого года мы эту ситуацию полностью выпрямим.
В это время тему АПК в кабинете Президента обсуждали с руководителем одного из самых крупных и известных агрокомбинатов страны. «Дзержинский» работает в 9 районах Минской области. Их продукты востребованы внутри страны и за ее пределами. От России до Африки. Но что дальше?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо, что развиваешься. Махина, конечно. Рентабельно работаешь. Надо очень осторожно идти на эти присоединения. Хочу, чтобы ты учел. Саша Мошенский и Женя Баскин, мы в Витебской области – хотите, вот вам сырьевая зона, интеграционная структура. Берите, покажите, сделайте какие-то шаги, мы будем помогать. Естественно, «Дзержинскому» подключим. Может, и не будешь деньги вкладывать. Но организационно, я уверен, ты заставишь Оршанский район или какой-то другой, Толочинский, работать так, как надо. Может, даже и не надо разрушать эту интеграционную структуру. Что тут плохого? Какой-то мясокомбинат, вокруг него предприятия, да, они слабые, эти предприятия. Ну так надо заставить, чтобы они работали и были сильными. Подробности.
Президент не единожды бывал на предприятиях «Дзержинского». Их подходы к работе настолько эффективны, что некоторые успешные частники могут позавидовать. Но куда лучше брать пример. Всем. Как можно масштабироваться быстро и без потери качества. Хотя понятно, что всякий раз присоединение более слабого звена – это не просто, отчасти рискованно. Но в «Дзержинском» на это охотно идут.
Владимир Лукьянов, генеральный директор агрокомбината «Дзержинский»:
Понятно, что каждый завод, который мы берем, или предприятие – они требуют определенных процессов. Как технологических, так и каких-то экономических, в том числе модернизаций. Модернизация – это всегда затраты. Поэтому мы стараемся (с учетом того, что база, агрокомбинаты финансовые, у нас есть) в максимально быстрый срок, до года, до полутора лет, одновременно проводить модернизации и уже налаживать процессы, выходить на рентабельную работу.
– Это довольно быстро, да?
– Да, это быстро, но с учетом того, что база серьезная. Учитывая то, что мы уже в бизнесе, подтягивать и продвигать легче, чем начинать с нуля.
И все-таки витала недосказанность в интерьерах Дворца Независимости. Точки над i расставила пресс-секретарь Президента.
Наталья Эйсмонт поделилась подробностями докладов во Дворце Независимости.
Таким образом, часть обычно скрытой от большого количества глаз работы сегодня стала публичной. Глава государства часто говорит, что по жизни руководствуется принципом «делай, как я» – и в данном случае это скрупулезное и детально изучение назревших вопросов с разных сторон, используя разные источники информации, методы, главный из которых – честный и прямой, мужской разговор глаза в глаза.