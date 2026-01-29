Мужской разговор Лукашенко с чиновниками! Что обсуждали во Дворце Независимости?

Обстановка в двухмиллионном Минске, особенно в контексте минувших циклонов и тех погодных сюрпризов, которые они преподнесли. А еще ситуация в агропромышленном комплексе: как обстоят дела в разгар зимы и с чем подойдем к посевной кампании, которая уже не за горами. 29 января во Дворце Независимости серия докладов главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат этих встреч всегда максимально предметный и откровенный. Сегодня Александр Лукашенко принял председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, а также гендиректора агрокомбината «Дзержинский» Владимира Лукьянова. Именно эти кандидатуры ранее предлагались для кадровых назначений, однако эти предложения глава государства не поддержал. Об итогах мужского разговора во Дворце Независимости – наш политический обозреватель Алена Сырова.

Доклады – привычный и стандартный формат работы главы белорусского государства. Не публично (как чаще всего мы видим по средам и выходным) и публично, как сегодня, например, Александр Лукашенко заслушивает позицию, ответ того или иного руководителя по самым важным и актуальным темам. Глава Минского горисполкома, министр сельского хозяйства и руководитель крупнейшего агрохолдинга страны этим утром были во Дворце Независимости. Темы их докладов, очевидно, разные, но объединяло их больше, чем кажется на первый взгляд. По порядку.

Логично, если бы что-то было критично не так в Минске, об этом тут же стало бы известно, свое недовольство теми или иными процессами столичные жители замалчивать не привыкли. Их шквала, несмотря на старания «Улли» и «Леони», принесших сначала обильный снегопад, а теперь вот морозы в районе -25, не замечено. Это значит, что повод для сегодняшнего мужского разговора Президента и мэра точно не чрезвычайный и не критический. И все же не бывает совсем идеально. Лукашенко заслушал доклад председателя Мингорисполкома о ситуации в столице. Подробности. Но только темой жизни и судьбы столицы не ограничился разговор. Президент повернул его в неожиданную для непогруженных сторону… Хотя слухи ходили. Читайте здесь. Мужской разговор был достаточно продолжительным. По его итогам Владимир Кухарев сделал ряд заявлений. Например, о том, что в столице будут строить жилье только для нуждающихся, о планах на реконструкцию мостов и, конечно, о последствиях наступления настоящей зимы. Глобально ответственный за Минск командной работой всех структур доволен.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Предварительно были еще летом отработаны вопросы, касающиеся привлечения организаций города Минска по оказанию помощи техникой, людьми. И надо отдать им должное, огромное спасибо организациям Минска разных форм собственности: торговым предприятиям, промышленным, ведомственным. Они очень ответственно отнеслись и обеспечили уборку на прилегающих территориях этих предприятий и организаций, оказали помощь коммунальным службам, техника помогала нам. Очень благодарны жителям города Минска, которые очень ответственно отнеслись к очистке дворовых территорий, особенно территорий, прилегающих к автомобилям, это самая трудная работа. Когда каждый очистил территорию вокруг своего автомобиля, это дает возможность затем пройти технике, убрать, вычистить снег с дворовых территорий. В течение буквально нескольких дней, вы видели, эта работа была сделана. Вы слышали, мэр Минска ни словечком не обмолвился о возможной смене должности. Но не он один. Как оказалось, кадровые перспективы обсуждали и с другими докладчиками. С кем-то начали прямо во время протокола, а с кем-то уже за закрытыми дверями, как с Юрием Горловым. Министр сельского хозяйства и продовольствия перед Президентом держал ответ за сохранность скота в морозы и за обслуживание техники. Темы напрямую касаются сытой жизни белорусов. Президент Беларуси заслушал доклад министра сельского хозяйства. Подробности. И если с точки зрения растениеводства морозы при таком снежном покрове – плюс. Угрожать сохранности будущего урожая могут разве что любители покатушек по полям. Кстати, первые наказания за них не заставили себя ждать. Житель Брестской области повредил посевы элитной пшеницы на 1 400 рублей, подрифтовав, не задумываясь. То со скотом ситуация сложнее. Морозы заставили пересмотреть в принципе систему содержания, особенно молодняка. То, что модно и красиво, настоящей зимой малоэффективно, а порой губительно. Во всех регионах выводы сделаны.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Приведу пример. В Могилевской области проходит республиканский семинар по строительству профилакториев для телят. Те 70 тысяч телят, которые у нас выращиваются по холодному методу выращивания, в этом году по поручению главы государства мы всех телят поставим под крышу. И не только поставим под крышу, но и создадим условия для работы каждого оператора по выращиванию телят. Соответственно, пересмотрим заработную плату, подойдем взвешенно с точки зрения нагрузки и так далее. То есть полностью распишем весь регламент работы и технологическую цепочку для каждого работника именно в этом направлении. Алена Сырова, СТВ:

А какие области хуже всего пережили эти морозы? Где было больше всего проблем? Юрий Горлов:

Сейчас отмечается увеличение падежа больше всего в Минской области. Также динамика, как и в прошлом году, была положительной, к сожалению, в Гродненской области и Витебской области. Небольшие объемы падежа отмечаются также и по другим областям, эти заморозки действительно негативно сказались. Но уверен, что в течение этого года мы эту ситуацию полностью выпрямим. В это время тему АПК в кабинете Президента обсуждали с руководителем одного из самых крупных и известных агрокомбинатов страны. «Дзержинский» работает в 9 районах Минской области. Их продукты востребованы внутри страны и за ее пределами. От России до Африки. Но что дальше?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, что развиваешься. Махина, конечно. Рентабельно работаешь. Надо очень осторожно идти на эти присоединения. Хочу, чтобы ты учел. Саша Мошенский и Женя Баскин, мы в Витебской области – хотите, вот вам сырьевая зона, интеграционная структура. Берите, покажите, сделайте какие-то шаги, мы будем помогать. Естественно, «Дзержинскому» подключим. Может, и не будешь деньги вкладывать. Но организационно, я уверен, ты заставишь Оршанский район или какой-то другой, Толочинский, работать так, как надо. Может, даже и не надо разрушать эту интеграционную структуру. Что тут плохого? Какой-то мясокомбинат, вокруг него предприятия, да, они слабые, эти предприятия. Ну так надо заставить, чтобы они работали и были сильными. Подробности. Президент не единожды бывал на предприятиях «Дзержинского». Их подходы к работе настолько эффективны, что некоторые успешные частники могут позавидовать. Но куда лучше брать пример. Всем. Как можно масштабироваться быстро и без потери качества. Хотя понятно, что всякий раз присоединение более слабого звена – это не просто, отчасти рискованно. Но в «Дзержинском» на это охотно идут.