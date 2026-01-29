Прямой эфир

Более 600 протестующих пожарных перекрыли центр французского Лилля

29 января 2026 20:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во Франции разгорается горячий протест. Более 600 пожарных заблокировали центр Лилля в знак протеста против ухудшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их акция началась с блокировки кольцевой дороги, а затем переросла в жесткие столкновения с полицией у здания мэрии. Причиной недовольства стал дефицит бюджета в 7 миллионов евро и нехватка более 160 сотрудников. К тому же профсоюзы требуют признать профессию пожарного столь же опасной, как и работу полицейских, и выплачивать соответствующие надбавки за риск, заявляя, что государство оставило их без должной поддержки.

# Новости Франции # Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Польша с февраля останется единственной угледобывающей страной ЕС
29 января 2026 20:00

Польша с февраля останется единственной угледобывающей страной ЕС

Германия впервые за последние 5 лет заявила о сокращении населения
29 января 2026 17:13

Германия впервые за последние 5 лет заявила о сокращении населения

Астрономы нашли похожую на Землю планету в 146 световых годах
29 января 2026 13:33

Астрономы нашли похожую на Землю планету в 146 световых годах