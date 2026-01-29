Более 600 протестующих пожарных перекрыли центр французского Лилля

Во Франции разгорается горячий протест. Более 600 пожарных заблокировали центр Лилля в знак протеста против ухудшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их акция началась с блокировки кольцевой дороги, а затем переросла в жесткие столкновения с полицией у здания мэрии. Причиной недовольства стал дефицит бюджета в 7 миллионов евро и нехватка более 160 сотрудников. К тому же профсоюзы требуют признать профессию пожарного столь же опасной, как и работу полицейских, и выплачивать соответствующие надбавки за риск, заявляя, что государство оставило их без должной поддержки.